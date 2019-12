Hannover

Soll das das Ende sein? Ist es auch das letzte Kapitel einer großen Schauspielerkarriere, wenn Dieter Hufschmidt am Sonntag bei seiner Langzeitlesung in der Cumberlandschen Galerie die letzten Kapitel aus „Doktor Faustus“ vorträgt? „Ich weiß darauf keine Antwort“, sagt der 1935 in Mühlheim an der Ruhr geborene Hufschmidt, der mehr als sechs Jahrzehnte in Hannover Theater gespielt hat. „Diese spezielle Form des Lesens ist meine Leidenschaft. Damit werde ich nicht aufhören.“

Aber ob er das weiter auf einer Bühne tun wird? Wird Hufschmidt auch weiterhin „Literatur ans Theater bringen“, wie er es sich immer gewünscht hat? Ratlos hebt er die Schultern. Erstmal muss er ja den Auftritt am Sonntag hinter sich bringen, und da ist diese hartnäckige Erkältung. Der 84-Jährige hofft, dass er noch einmal alles gut über die Bühne bringen wird.

Lesen für den Ballhof

Hufschmidts Lesungen von umfangreichen Romanen haben eine lange Tradition in Hannover. Entstanden sei sie „eher zufällig und im Handumdrehen“, erinnert sich der Schauspieler. 1993 wurde beschlossen, dass fortan kein Theater mehr im hannoverschen Ballhof gespielt werden und der historische Saal fortan als Probenraum für das Staatsorchester dienen sollte. Als Hufschmidt davon hörte, war er entsetzt. „Ich beschloss, den Raum zu besetzen und dort Präsenz zu behaupten.“ Ihm schwebte eine Lesung in mehreren Teilen vor, ein langer Roman – das wäre das Richtige für die Aktion, für die er bald den damals neuen Intendanten Ulrich Khuon begeistern konnte.

Wortbrüchig mit gutem Gewissen

Die Wahl fiel dann nicht auf ein besonders dickes Buch, sondern gleich auf mehrere: Bei Marcel Prousts „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ verteilen sich mehr als 4500 Seiten auf sieben Bände. Hufschmidt glaubte, den Stoff gefunden zu haben, der einen auch länger andauernden Protest tragen würde – und lang damit doch bald ganz falsch. „Der Ballhof-Beschluss wurde unabhängig von mir gleich wieder zurückgenommen“, sagt Hufschmidt. Er werde erst mit der Lesung aufhören, wenn der Ballhof wieder zum Schauspiel gehöre, hatte er zu Beginn der Aktion gesagt. Dieses Ziel war erreicht, kaum dass die ersten Madeleines in Prousts Roman verspeist waren. „Da bin ich wortbrüchig geworden – ganz ohne schlechtes Gewissen.“

Acht Jahre „Verlorene Zeit“

Acht Jahre lang sollte die gesamte Lesung des Romans schließlich dauern. Eine Zeit, in der Hufschmidt ein treues Publikum gewann, das mehr wollte. Auf die „Verlorene Zeit“ folgte so „Der Mann ohne Eigenschaften“, bis vor drei Jahren Thomas Manns letzter Roman „Doktor Faustus“ an die Reihe kam, den Hufschmidt liebt, seit er ihn 1955 zum ersten Mal für sich gelesen hat.

„Ich war damals sprachlos, wie Mann schon ab 1943 die moralische Totalkatastrophe beschrieben hat“, sagt er. Und jetzt sei er erschrocken, wie aktuell das Buch wieder sei: „Man sollte Herrn Gauland einmal zwingen, dieses Buch zu lesen“, sagt er mit Blick auf den AfD-Politiker, der die Naziherrschaft als „Vogelschiss“ in der deutschen Geschichte bezeichnet hat. Die „ernsthafte, existenzielle Auseinandersetzung mit der deutschen Schande“ sei heute noch viel bestürzender als vor drei Jahren, als er mit der Lesung begonnen habe.

Am Sonntag wird der Schauspieler nun den letzten Satz des gewaltigen Romans lesen: „Ein einsamer Mann faltet seine Hände und spricht: Gott sei eurer armen Seele gnädig, mein Freund, mein Vaterland.“ Hufschmidt lauscht dem Klang der Worte einen Moment nach. „Falls das der Schlusspunkt meiner Lesungen sein sollte“, sagt er, „wäre es ein gewichtiger“.

Am Sonntag, 15. Dezember, 17 Uhr, liest Dieter Hufschmidt in der Cumberlandschen Galerie aus „Doktor Faustus“.

