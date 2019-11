Dieter Herbert Nuhr, geboren 1960, ist Kabarettist, Autor und Moderator. Er wurde mit zahlreichen Kabarettpreisen ausgezeichnet und ist Gastgeber der Sendung „nuhr im Ersten“. Mit seiner Kritik an der Klimaaktivistin Greta Thunberg erhielt er große Medienaufmerksamkeit. Am 11. Januar gastiert Dieter Nuhr mit seinem Programm „Kein Scherz!“ um 20 Uhr in der Swiss Life Hall in Hannover.

Der Satiriker und Journalist Martin Sonneborn ist Bundesvorsitzender der Sartirepartei Die Partei, für die er seit 2014 im EU-Parlament sitzt. Sonneborn tritt am 6. November im Schauspielhaus auf. Die Veranstaltung ist ausverkauft.