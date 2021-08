Hannover

Man kann nur ahnen, wie der alte Mann sich gefühlt haben muss. Im Krankenhaus von Montreux, wo er sich im Sommer 1949 einer Blasenoperation unterzog, begann Richard Strauss seine letzte Komposition zu skizzieren. Der Gedanke an einen Zyklus zu Gedichten von Hermann Hesse hat ihn offenkundig auch am Krankenbett nicht losgelassen.

Die ersten Worte, die der Komponist mit unsicherer Hand unter eine Basslinie notiert, sind aber nicht die ersten Worte des Dichters. Am Ende seines Lebensweges und nach dem Untergang der nationalsozialistischen Herrschaft, die Strauss zeitweise als Präsident der linientreuen Reichsmusikkammer erlebt hatte, fühlt sich der Komponist vor allem von der dunkelsten Passage aus der Mitte des Gedichtes angezogen: „Schwer ist sein Weg, Sünde und Tod seine Speise / Oft verirrt er ins Finstre, oft wär ihm / Besser, niemals erschaffen zu sein.“

Die letzten Noten eines großen Komponisten: Skizze zu „Besinnung“ von Richard Strauss aus dem Jahr 1949. Quelle: Samantha Franson

Der einstimmige Beginn weitet sich zu drei und kurz sogar noch zu vier Stimmen. Doch das Notenbild wird immer schütterer. Schließlich bricht die Skizze ganz ab. Nach Entlassung aus dem Krankenhaus reist Strauss zurück in sein geliebtes Garmisch-Partenkirchen. Dort stirbt er am 8. September 1949 im Alter von 85 Jahren. Hesses „Besinnung“, das er für Chor und großes Orchester musikalisch in Szene setzen wollte, hat er nicht vollendet. Der hoffnungsvolle Schluss des Gedichtes, der auf „geduldige Liebe“ statt auf „Richten und Hass“ setzt, blieb unvertont.

Das größte Werk

Fast genau 72 Jahre später blickt Dietrich Kröncke im Garten seines hannoverschen Hauses auf die vier letzten Notenblätter, die Strauss beschrieben hat. Kröncke hat die Skizze gerade erworben. Sie ist nun der prominenteste Teil seiner Sammlung von Autografen des Komponisten, zu der kleinere Kompositionen, musikalische Grußkarten und zahlreiche Briefe gehören. Nach seiner Pensionierung hat sich der ehemalige Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Niedersachsenmetall und Gründer der Ideen-Expo der Musikwissenschaft zugewandt. Seit 2009 sind bereits vier Bücher entstanden – drei davon beschäftigen sich mit Richard Strauss.

„Es wurde so viel weggelassen“: Dietrich Kröncke will ein neues, präzises Bild der letzten Jahre von Richard Strauss zeichnen. Quelle: Samantha Franson

Nun bereitet der 77-Jährige sein größtes Werk vor – eine Biografie über die letzten Lebensjahre des Komponisten seit 1933. Gerade ist von ihm ein Buch mit dem Titel „Richard Strauss und die Juden“ erschienen (Hollitzer, 469 Seiten, 39 Euro), das in lexikalischen Artikeln das Verhältnis des Komponisten zu jüdischen Verwandten und Freunden, zu Kollegen und Konkurrenten behandelt. Demnächst soll ein zweiter Band dasselbe mit einem anderen Personenkreis tun: Kröncke arbeitet gerade an „Richard Strauss und die Nazis“. „Die beiden Nachschlagewerke musste ich schreiben, um danach an die Biografie gehen zu können“, sagt Kröncke. Die Quellenlage zu dem noch immer heiklen Thema sei bisher nämlich viel zu dünn.

Held oder Nazi?

Das kann man auch den bisher verfügbaren Biografien anmerken. „Ich ärgere mich über die meisten Veröffentlichungen“, sagt er. Gerade was die Zeit ab 1933 betrifft, seien die oftmals objektiv falsch: „In den Biografien, die bis 1964 erschienen sind, herrscht vor allem eine Heldenverehrung vor.“ In der Folge der 68er-Bewegung wird der Held dann gestürzt und vor allem seine Nähe zum NS-Regime ins Zentrum gestellt.

Lesen Sie auch enote: Boian Videnhoff will mit digitalen Noten die Musikwelt verändern

Am ehesten richtig sei ein Mittelweg zwischen beiden Extremen, glaubt Kröncke nach Studium vieler Quellen – am besten in ihrer ursprünglichen Form. Selbst wissenschaftliche Werke, die sich direkt auf Quellen beziehen, würden nicht immer das vollständige Bild zeigen. „Es wurde so viel weggelassen“, sagt er. „Man muss einfach die Originale haben.“ So dient seine Sammelleidenschaft einem höheren Ziel: Der Jurist Kröncke will dem Komponisten Gerechtigkeit widerfahren lassen.

Rätselhafte letzte Lieder

Wie kompliziert die Details selbst bei einem so bekannten Musiker wie Strauss liegen, zeigt ein Blick auf sein berühmtes Spätwerk, die „Vier letzten Lieder“. Unter diesem posthum vergebenen Titel fasste sein Verleger ein Lied mit einem Text von Joseph von Eichendorff und drei nach Gedichten von Hermann Hesse zusammen. Doch gehören die vier Lieder wirklich zusammen? Strauss selbst wollte eigentlich insgesamt fünf Hesse-Texte vertonen – außer den drei aus den „Letzten Liedern“ eben auch die unvollendete „Besinnung“.

„Besinnung“ im Konzert Richard Strauss hat nur die Skizze einer geplanten Vertonung des Hesse-Gedichtes „Besinnung“ hinterlassen. Der Komponist und Chorleiter Thomas Hennig hat das Stück nun vollendet. Mit seinem Berliner Oratorien-Chor wird er „Besinnung“ am Sonnabend, 4. September, erstmals der Öffentlichkeit präsentieren – allerdings nur in einer Fassung für Chor und zwei Klaviere in der Heilig-Kreuz-Kirche in Berlin. Die offizielle Uraufführung mit voller Orchesterbesetzung und mehreren Chören ist am 3. November in der Philharmonie Berlin geplant.

Der in Hannover ausgebildete Komponist und Dirigent Thomas Hennig hat nun die Arbeit übernommen, die Strauss selbst nicht mehr ausführen konnte. Er hat „Besinnung“ anhand der Skizze für Orchester und achtstimmigen Chor rekonstruiert. Kröncke hat die handschriftliche Skizze erst danach erworben. Aber natürlich ist er als Ehrengast dabei, wenn im November in Berlin erstmals zu hören sein wird, was Strauss kurz vor seinem Tod vier Notenblättern anvertraut hat. Klingt es nach Reue, wie die ersten Takte nahelegen, oder überwiegen doch Hoffnung und Zuversicht? Kröncke wird es einfließen lassen in sein neues Bild der letzten Lebensjahre dieses großen, widersprüchlichen Komponisten.

Von Stefan Arndt