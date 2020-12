Hannover

Fast sieht es aus wie immer. Nach dem Auftritt der Sopranistin Diana Damrau bei der NDR Radiophilharmonie lässt Dirigent Ivan Repušic das Orchester aufstehen, als gebe es großen Jubel im Saal. Dann wendet er sich selbst lächelnd und die Arme ausbreitend dem Zuschauerraum zu. Dabei ist dort nichts zu hören und zu sehen, zumindest fast nichts: Im ansonsten leeren Saal verabschiedet die Moderatorin Friederike Westerhaus vor laufender Kamera noch halblaut ein unsichtbares Publikum. Dann werden Kameras und Mikrofone ausgeschaltet – und der eigentliche Jubel beginnt.

Königliche Haltung

Damrau, die ihr Programm „Royal Affairs“ präsentierte, hat den ganzen Abend über königliche Haltung bewahrt. Jetzt reckt sie lässig einen Arm in die Höhe und stößt einen Jubelschrei aus. Auch die Musikerinnen und Musiker fallen schlagartig aus ihrer strengen Formation und applaudieren begeistert – sich selbst und ihren Kollegen, dem Dirigenten und der berühmten Solistin. Es ist, als sei eine ungeheure Spannung von ihnen abgefallen.

Leerer Saal, volle Konzentration: Die NDR Radiophilharmonie mit Diana Damrau und Ivan Repušic. Quelle: Tim Schaarschmidt

Tatsächlich kann man staunen, wie konzentriert und professionell alle Beteiligten hier den Ausnahmezustand bewältigt haben. Auch ohne den Adrenalinschub, den die Anwesenheit eines Publikums jedem Künstler verpasst, haben Orchester und Solisten ein sehr gutes Konzert abgeliefert. Wie schwer es auch sein mag, weiterzuspielen, wenn nach dem jubelheischenden Schluss einer Arie nur Stille die Resonanz aus dem Saal ist – niemand hat sich hier etwas anmerken lassen.

Ein positiver Corona-Effekt

Dass das Konzert überhaupt in Hannover stattfindet, ist einer der wenigen positiven Effekte der Pandemie: Ursprünglich sollte eine Tournee geplant werden mit Damrau und ihrem Mann, dem Bassisten Nicolas Testé, die zwar unter anderem nach Baden-Baden und in Elbphilharmonie, aber nicht ins Funkhaus geführt hätte. Weil die Reise abgesagt werden musste, hat man sich beim NDR für eine virtuelle Lösung entschieden: Das Konzert ohne Publikum wurde im Radio und im Internet übertragen – und wird am 10. Januar im Fernsehen gesendet.

Volltönende Stimme: Bassist Ivan Testé beim Konzert im Sendesaal. Quelle: Tim Schaarschmidt

Das Einschalten lohnt in jedem Fall: Damrau singt Belcanto-Arien, die wie für sie komponiert klingen, und auch die Auftritte ihres Mannes lassen keinen Zweifel daran, warum die beiden auf den größten Opernbühnen gefragt sind. Der heimliche Star aber war ein alter Bekannter in Hannover: Ivan Repušic war sechs Jahre Kapellmeister und Generalmusikdirektor an der Oper. Bei seinem Debüt bei der Radiophilharmonie feuerte er das Orchester zu Bestform an.

Von Stefan Arndt