Sie haben die für September geplante Ausstellung mit Jon Rafman verschoben. Warum?

Es gab Anschuldigungen gegen ihn wegen emotionalen Missbrauchs. Eine rechtliche Verurteilung gibt es nicht, aber es gibt verschiedene Kampagnen im Social-Media-Bereich gegen ihn. Ihm wird emotionaler Missbrauch vorgeworfen und der Missbrauch seiner Machtposition als relativ berühmter Künstler.

Der Künstler sagt, dass alle sexuellen Handlungen einvernehmlich geschehen seien.

So wird es in den derzeit noch online zu sehenden Anschuldigungen ebenfalls beschrieben.

Wenn das alles einvernehmlich war und wenn es keine gerichtlichen Schritte gegen den Künstler gibt – warum verschieben Sie dann die Ausstellung?

Das hat mehrere Gründe. Man kann seiner Arbeit jetzt nicht mehr unvoreingenommen gegenübertreten. Zudem haben wir vom Canadian Council eine große Förderung für die Ausstellung erhalten. Bei Verdachtsfällen könnte die Institution von ihrer Förderzusage zurücktreten. Bevor die Sache nicht geklärt ist, wollen wir Rafmans Werke nicht zeigen. Es liegt jetzt ein Schatten auf seiner Kunst.

Geschichte zieht weite Kreise

Aber der Schatten ist ja nur da, weil es Anschuldigungen auf sozialen Plattformen gibt. Juristisch liegt nichts gegen den Künstler vor.

Das ist richtig. So sind die Zeiten. Die Geschichte zieht jetzt immer weitere Kreise.

Könnte es sich nicht auch um eine Rufmordkampagne enttäuschter Frauen handeln?

Das ist möglich, aber ich weiß es nicht. Deshalb haben wir die Ausstellung auch nicht abgesagt, sondern nur verschoben. Wir wollen die Arbeiten solange nicht zeigen, bis die Vorwürfe geklärt sind. Rafman will die Frauen wegen Diffamierung juristisch belangen – es wird also ein Urteil geben, nach dem wir uns dann richten können.

Umstrittener Künstler: Mit diesem Bild hat der Kunstverein für die geplante Ausstellung von Jon Rafmann geworben. Quelle: Gert Jan van Rooij

Aber es müsste doch der Grundsatz „Im Zweifel für den Angeklagten“ gelten.

Ja. Wir gehen von der Unschuldsvermutung aus. Aber in diesem Medienrummel kann man die Ausstellung nicht unbelastet zeigen. Deshalb vertagen wir die Ausstellung. Wir haben lange überlegt, wie wir mit den Vorwürfen umgehen. Es ist das erste Mal, dass ich spüre, welche Macht die Social-Media-Plattformen haben.

Überseetransport gerade noch gestoppt

Warum wollten Sie überhaupt Jon Rafman zeigen?

Weil er in seinen Arbeiten sehr kritisch mit dem umgeht, was gerade in unseren virtuellen Welten passiert. Er baut installative Videoräume und hat für uns in Montréal neue große Skulpturen gebaut, in denen man sich die Filme angucken kann. Die Ausstellung steht. Zum Glück konnte ich den Überseetransport gerade noch stoppen.

Haben Sie denn eine Alternative gefunden?

Ja. Wir zeigen Werke aus der Sammlung von Gaby und Wilhelm Schürmann. Rund um den Begriff der Fragilität suche ich gemeinsam mit Wilhelm Schürmann gerade fantastische Arbeiten aus dieser mehr als 1000 Werke umfassenden Privatsammlung aus Herzogenrath bei Aachen aus. Wir kennen uns seit 20 Jahren, sonst wäre das nicht möglich. Die Sammlung wurde vielfach museal gezeigt und wird in diesem Jahr mit dem „Preis der Art Cologne“ geehrt.

Von Ronald Meyer-Arlt