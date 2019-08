Hannover

Christina Végh, die Direktorin der Kestnergesellschaft, verlässt Hannover und wird neue Leiterin der Kunsthalle Bielefeld. Ein Angebot hatte die 48-Jährige bereits seit einigen Tagen vorliegen, nun ist der Vertrag unterzeichnet. Végh wird die neue Stelle im ersten Quartal 2020 antreten, teilte die Kunsthalle mit.

Ein Museum für das 21. Jahrhundert

„Ich freue mich, dem Ruf an die Kunsthalle Bielefeld zu folgen, die für ihre ausgezeichnete Sammlung in einer einmaligen Architektur internationales Ansehen genießt“, wird Végh in der Mitteilung zitiert. „Die in der nächsten Zeit anstehende Renovierung bietet die Möglichkeit, das Haus für die Zukunft mitzugestalten und nicht nur durch Ausstellungsformate und neue Kommunikationsformen, sondern auch räumlich an einem Museum für das 21. Jahrhundert mitzuarbeiten.“

Anders als in Hannover, wo in der Kestnergesellschaft das Ausstellungsprogramm aus Kostengründen reduziert werden musste, trifft sie in Bielefeld zumindest auf bessere Bedingungen als ihr Vorgänger Friedrich Meschede: „Die Aufstockung von Budget und Ankaufsetat durch die Gesellschafter“ seien in der Kunsthalle „wichtige Voraussetzungen für ein Gelingen und positives Signal für die Zukunft“, so die designierte Leiterin.

In Hannover ist das Ausstellungsprogramm für das kommende Jahr bereits weitgehend fertig. Der Vorstand der Kestnergesellschaft wird nun eine Findungskommission einberufen, um einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Végh zu finden.

Komplexe Aufgabe gelöst

In Bielefeld hat Friedemann Malsch, der Direktor Kunstmuseum Liechtenstein, diese Kommission geleitet. Er lobte Végh am Freitag: „Bereits in der Vergangenheit hat sie unter Beweis gestellt, dass sie komplexen Aufgaben gewachsen ist. Ihre fachliche Kompetenz hat sie stets zum Vorteil der von ihr geleiteten Institute einzusetzen gewusst, verbunden mit strategischem Weitblick sowie organisatorischem und diplomatischem Geschick.“

Georg Fortmeier, der Aufsichtsratsvorsitzende der Kunsthalle, sagte, mit Végh gewinne man eine profilierte Kunsthistorikerin, die sich mit viel beachteten Ausstellungen und einem internationalen Programm einen Namen gemacht habe und über weitreichende Verbindungen in der internationalen Kunstszene verfüge.

Von Stefan Arndt