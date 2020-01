Berlin

Musik ist nicht immer rational. Klare Worte zählen hier manchmal weniger als ein vages Gefühl. Ein verschlossener Schweiger kann da durchaus beliebter sein als ein smarter Kommunikator: Das mag ein Grund sein, warum nicht nur in der Hauptstadt die Begeisterung für Kirill Petrenko als Nachfolger von Simon Rattle bei den Berliner Philharmonikern immer noch weiter wächst.

Kirill Petrenko ist ein Mann für Mythen

Erst zu Beginn dieser Saison hat der 47-jährige Russe in Berlin begonnen, und schon spinnen sich Mythen um den Mann, der fast nie Auskunft über sich gibt. Petrenko vertiefe sich so vollständig in die Musik, dass eben kein Raum bleibe für jegliche andere Tätigkeiten, wird geraunt. Oder dass er das Orchester zu nie da gewesenen Leistungen befeuere und von den Musikern geliebt werde wie kein anderer Dirigent zuvor.

Je mehr Petrenko sich bemüht, den Menschen hinter dem Musiker unsichtbar zu machen, desto größer wird die Neugier und Aufmerksamkeit. Es ist, als sei die Musikwelt froh, dass ein so geheimnisumwitterter Posten wie der Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, den Übermusiker wie Furtwängler und Karajan geprägt haben, endlich wieder mit einer geheimnisumwitterten Person besetzt ist.

Tickets sind Mangelware

Alle Kraft für die Musik: Kirill Petrenko dirigiert die Berliner Philharmoniker. Quelle: Stephan Rabold

Karten für Petrenko-Auftritte jedenfalls sind in Berlin inzwischen knapper als Wohnraum. Das Internet ist Monate im Voraus voll von Suche-Karte-Anzeigen, wenn er am Pult seines Orchesters steht. Der Vorverkauf ist ohnehin binnen Minuten abgewickelt. Das gilt erst recht, wenn Blockbuster-Werke auf dem Programm stehen, wie die Neunte von Beethoven, mit der der neue Chef vor einem halben Jahr begonnen hat, oder wie an diesem Wochenende die 6. Sinfonie von Gustav Mahler, die seit Jahren ein Bravourstück dieses Orchesters ist.

Niemand hustet

In der Philharmonie ist das Ereignishafte an solchen Abende nicht zu übersehen. Am Freitag etwa sind restlos alle Plätze in dem berühmten Scharoun-Bau gefüllt, auf den erst am Abend verkauften Stehplätzen und den Chorbänken direkt hinter dem Orchester drängen sich so viele Menschen, wie es irgend möglich ist. Doch obwohl der Winter die Muskeln spielen lässt und eisigen Ostwind durch die Stadt jagt, ist in der Publikumsmenge das ganze lange Stück über kaum ein Huster zu hören. Vollständig gebannt scheint der ganze Saal dem musikalischen Drama zu folgen, das Petrenko auf dem Podium entfesselt.

Mehr Dichte: Petrenko und die Berliner Philharmoniker. Quelle: Stephan Rabold

Tatsächlich scheint sogar der Orchesterklang unter seiner Leitung an Dichte zuzunehmen. Die Musiker spielen engagiert wie Solisten und fügen ihre Stimmen doch einem größeren Gesamtwerk ein. Alles bekommt so viel Tiefe und Gewicht. Petrenko muss dazu beim Konzert kaum noch etwas beitragen: Seine Bewegungen sind eher sparsam und bestätigend, nur manchmal setzt er einer Melodie mit plötzlicher Eleganz einen besonderen Glanz auf. Die meiste Arbeit wurde erkennbar im Vorfeld der Proben erledigt.

Spontaneität und Flexibilität treten dabei manchmal etwas in den Hintergrund. Mahlers wild zerrissene, überschwänglich verzweifelte Musik erscheint vielleicht eine Spur zu abgezirkelt und berechenbar. Und doch tönt alles so perfekt und reich und überwältigend, dass an diesem Abend eine alte Berliner Tradition wiederbelebt wird: Der Applaus ist so ausdauernd, dass der Dirigent lange, nachdem der letzte Ton verklungen ist, noch einmal auf die Bühne tritt, die das Orchester schon verlassen hat. Ganz allein verbeugt sich der scheue Petrenko: Ganz ruhig neigt er den Oberkörper in alle Richtungen, die Hand auf dem Herz.

Am Dienstag, 18. Februar, kommen Kirill Petrenko und die Berliner Philharmoniker nach Hannover. Auf dem Programm im Kuppelsaal stehen Werke von Igor Strawinsky und Bernd Alois Zimmermann, sowie die „Sinfonischen Tänze“ von Sergei Rachmaninow. Karten gibt es in den HAZ-Ticketshops und unter Telefon (05 11) 12 12 33 33.

