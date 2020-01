Am Sonntag, 16. Februar, und am Montag, 17. Februar, dirigiert Xian Zhang in der Staatsoper „Also sprach Zarathustra“ von Richard Strauss. Außerdem steht das 3. Klavierkonzert von Sergei Rachmaninow auf dem Programm. Am 29. und 30. März sind „Die letzten sieben Worte unseres Erlösers am Kreuze“ von Joseph Haydn in der Oper zu hören.