Dirigent Stephan Zilias wird Generalmusikdirektor in Hannover

Hannover

Hannover hat bald wieder einen Generalmusikdirektor: Der Dirigent Stephan Zilias wird ab der kommenden Saison für die musikalischen Geschicke der Staatsoper zuständig sein. Das teilte das Haus am Montag im Anschluss an eine Sitzung des Aufsichtsrats des Theaters mit. Das Gremium sprach sich einstimmig dafür aus, nun die Verhandlungen mit dem erst 34-jährigen Musiker zum Abschluss zu bringen.

Zilias ist derzeit Erster Kapellmeister an der Deutschen Oper Berlin. In dieser Position war er Nachfolger von Ivan Repusic – nun folgt er dem kroatischen Dirigenten noch einmal nach: Repusic war bis 2019 Chefdirigent in Hannover.

Mit Beethoven in Bonn

Seine Theaterkarriere hat der in Wiesbaden geborene Zilias in Mainz begonnen. 2014 wurde er Erster Kapellmeister in Lüneburg, nur ein Jahr später wechselte er in dieselbe Position an die Oper Bonn. Dort leitete er bereits zahlreiche Premieren und ist bis heute ein gern gesehener Gast – gerade hat er im Rahmen der Beethoven-Feierlichkeiten ein Konzert mit der 5. Sinfonie in der Geburtsstadt des Komponisten dirigiert.

Seit 2018 arbeitet Zilias in Berlin an einem der größten und renommiertesten Opernhäuser des Landes. Im März wird er dort eine Premiere leiten: die selten gespielte Kirchenoper „Antikrist“ des dänischen Komponisten Rued Langgaard.

Langes Auswahlverfahren

In Hannover hatte er sich mit zwei Produktionen vorgestellt. Zuletzt dirigierte Zilias das vierte Sinfoniekonzert mit dem Geiger Tobis Feldmann, zuvor war er bereits in der Wiederaufnahme von „Salome“ zu erleben. Diese Auftritte waren Teil eines ausführlichen Auswahlprozesses, den Intendantin Laura Berman für diese Stelle eingeleitet hat. In dieser Spielzeit gibt es keinen Chefdirigenten an der Oper: Neben Zilias hatten weitere namenhafte Dirigenten wie Constantin Trinks und Jordan de Souza die Gelegenheit, sich in dem Haus vorzustellen.

Sie sei glücklich, einen neuen Generalmusikdirektor gefunden zu haben, der im ganzen Haus auf positive Resonanz treffe, teilte Berman am Montag mit: „Die Zeit, die wir uns genommen haben, war extrem hilfreich, hat der Staatsoper gut getan und gezeigt, dass das Haus sich einig ist.“ Sie habe Zilias als „Dirigenten und Musiker mit großer Sorgfalt, Mitgefühl für seine Mitmenschen und ganz großem Herzen“ kennengelernt, so die Intendantin.

Zilias selbst sagte der Mitteilung zufolge, er fühle sich „tief geehrt“ von der Ernennung. Gemeinsam mit allen Künstlern an dem Haus werde er sich „neuen Herausforderungen stellen und alles daransetzen, die lange und exzellente Musiktradition in Hannover fortzuführen und neue Impulse zu setzen“.

Lesen Sie auch

Von Stefan Arndt