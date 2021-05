Hannover

In Wien fährt das Kulturleben gerade wieder hoch: Die Vorstellungen von Richard Wagners „Lohengrin“, die Cornelius Meister dort ab Juni an der Staatsoper leiten wird, gehören damit zu den ersten richtigen Opernaufführungen seit Monaten in Europa. An der New Yorker Met, wo Meister ursprünglich von der kommenden Woche an für eine Vorstellungsserie der „Zauberflöte“ vorgesehen war, bleibt der Spielbetrieb dagegen vorerst weiter ausgesetzt.

Gegen die beiden berühmtesten Opernhäuser der Welt, die in diesen Tagen noch im Terminplan des Dirigenten stehen, muss das Funkhaus in Hannover eher glanzlos erscheinen. Doch Meister lehnt sich behaglich in einen der neuen Sessel im Foyer des Großen Sendesaals zurück, auf denen wegen der Pandemie bisher noch kaum jemand gesessen hat, blickt durch die verglaste Wand auf den Maschsee und sagt: „Nach Hause kommen ist immer schön.“

Eine rasante Karriere

In den vergangenen Jahren hatte Meister wenig Gelegenheit, für die Arbeit in seine Geburtsstadt zurückzukehren. Mit 25 wurde er Generalmusikdirektor am Theater in Heidelberg, danach folgte die Chefposition beim Radio-Sinfonieorchester in Wien. Seit drei Jahren schließlich ist er musikalischer Hausherr an Deutschlands wohl renommiertestem Opernhaus, der Staatsoper Stuttgart. Parallel dazu baute Meister seine internationale Karriere eindrucksvoll aus: An der Met hatte man weitere Pläne mit ihm, beim Yomiuri-Nippon-Sinfonieorchester in Tokyo war er Erster Gastdirigent.

Meister ist 1980 in eine Musikerfamilie geboren, in der man sich die Abende schon mal damit vertrieben hat, gemeinsam sämtliche Bruckner-Sinfonien am Klavier zu spielen. Seine Mutter war Klavierlehrerin, sein Vater Professor an der Musikhochschule. Klavierunterricht bekam er von beiden Eltern – mit 16 nahm er noch während des Schulbesuchs am Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium ein Studium bei seinem Vater an der Musikhochschule auf. Neben dem Hauptfach Klavier standen Cello und Horn und bald auch Dirigieren auf seinem Stundenplan. Erproben konnte er sich als Orchesterleiter beim Jungen Sinfonieorchester Hannover und später als Zweiter Kapellmeister an der Staatsoper.

Abheben vom Mittelmaß

Nun, mit einem Abstand von fast 15 Jahren, kehrt Meister für ein erstes Gastspiel als Dirigent nach Hannover zurück: Bei der NDR Radiophilharmonie dirigiert er ein Konzert mit Werken von Haydn, Berg und Dvorák. Noch ist wegen der Infektionszahlen kein Publikum zugelassen – eine Aufzeichnung der Aufführung ist aber immerhin am Donnerstag, 13. Mai, ab 20 Uhr auf NDR Kultur im Radio zu hören.

Lesen Sie auch Antonello Manacorda dirigiert NDR Radiophilharmonie in Hannover

Orchester und Dirigent haben sich trotz der derzeit erschwerten Umstände offenbar gut verstanden. In einer Zeit, in der man sich in Hannover schon langsam umsieht, wer hier einmal Nachfolger oder Nachfolgerin von Chefdirigent Andrew Manze werden könnte, ist das durchaus bedeutsam. Meisters Auftritt wird jedenfalls wohl nicht der letzte bei der Radiophilharmonie bleiben.

„Wir haben jeden Strohhalm ergriffen, um Sinnvolles zu tun“: Cornelius Meister ist seit 2018 Generalmusikdirektor an der Staatsoper Stuttgart. Quelle: Marco Borggreve

Beeindruckt zeigt sich der Dirigent auch vom bisherigen Umgang mit der Pandemie im Funkhaus etwa bei Produktionen wie „Solveigs Lied“. „In den vergangenen Monaten lagen Tokio, New York und Hannover nur einen Klick nebeneinander“, sagt Meister. „Man hat sich hier Gedanken gemacht, was einen Livestream auszeichnet, damit er sich abhebt von einem internationalen Mittelmaß.“

Er selbst hat in seinem Stuttgarter Haus viel bewegt, um überhaupt weiter spielen zu können. „Wir haben jeden Strohhalm ergriffen, um Sinnvolles zu tun“, sagt er. Die Pandemie habe ihn in seiner Überzeugung von der Notwenigkeit der Kunst nur bestärkt, sagt Meister. „Es wurde uns klar, dass wir eine Aufgabe haben: Wenn die Welt aus den Fugen gerät, braucht es Kulturschaffende.“

Von Stefan Arndt