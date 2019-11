Hannover

Keine Eppendorfer Grill-Station. Kein Ingo, keine Schildkröte, kein Krötensohn, kein Gast. Olli Dittrich, als seine Figur Dittsche komplett mit Bademantel, Aldi-Tüte, roter Jogginghose und Badelatschen, bleibt alleine auf der Bühne des Theaters am Aegi. „Dittsche live und solo“ kommt nur mit einem Mikrofon aus – und den in schönstem hamburgisch mäandernden Weisheiten der Figur. „In der Majenäse wohn’ ja Käsetierchen“ ist eine davon, oder auch „Wenn die von der Leyen jetzt Chef von ganz Europa is, kannse ja auch mal den Eurovision Song Contest moderieren“.

Ein Problem-Maskottchen

Außerdem gibt es diverse Theorien zu Donald Trump. Und Geschichten aus Dittsches Leben. Teilweise sind die schon aus der größtenteils improvisierten WDR-Comedysendung bekannt, werden aber noch einmal neu erzählt: Da wird ein Sparkassen-Maskottchen im Hamsterkostüm mit Problembär Bruno verwechselt und von Dittsche angeschossen. Oder Dittsche erzählt noch einmal, warum der Eppendorfer-Grillstations-Dauergast „ Schildkröte“ (verkörpert vom 2017 verstorbenen Franz Jarnach) eigentlich so heißt – inklusive umständlicher Beschreibung des Weges zum Poppenbütteler Obi-Markt und dessen Sortiment.

„Dittsche – das wirklich wahre Leben“ läuft nun schon seit 2004 im WDR, mit 251 Folgen in 28 Staffeln. Ihren ersten Auftritt allerdings hatte die Figur auf einer Bühne – der des „Quatsch Comedy Club“ im Jahre 1990. Oder noch früher, als hörspielartige Aufnahmen, die Dittrich während einer Phase der Arbeitslosigkeit auf seinen Anrufbeantworter sprach.

Zurück zur Erzählung

Was Dittsche als Figur stark macht, ist, dass man diesen Typen kennt: Die Kiosktrinker, die Kneipenphilosphen, die Bratwurstgrill-Dauergäste die nach dem zweiten oder dritten Bier ihren Blick mit charmant-naiver Weisheit auf eine Welt richten, die sie hauptsächlich aus Zeitungen mit großen Buchstaben und vielen Bildern kennen. Und das ist es auch, wohin Dittrich mit Dittsche zurückkehrt: zur Sprache, zu Erzählung, zur Figur ohne alles.

Gute zwei Stunden lang lässt er Dittsche im Theater am Aegi erzählen, bewegt sich dabei kaum vom Mikro in der Bühnenmitte weg. Die erste Hälfte ist dabei oft Nacherzählung der Highlights aus der Sendung: Eine Karaokemaschine spielt dabei eine Rolle, Dittsches Nachbarsehepaar, diverse Geschichten aus dem Setting der Sendung, der Eppendorfer Grill-Station. Die zweite Hälfte ist etwas aktueller: Es geht um Donald Trumps Frisur, Angela Merkels Zittern, Ursula von der Leyens EU-Kommissionspräsidentschaft.

Der Meister seiner Figur

Dittrich zeigt sich in diesen zwei Stunden als großer Comedian. Ohne Gemeinheiten, ohne nach unten zu treten, mit immer liebevollem Blick versucht seine Figur sich, fast verzweifelt schon, eine Welt zu erklären, deren irgendwie stecken gebliebene Protagonisten einem sämtlich bekannt vorkommen. Er holt dabei sein Publikum von der Trauer über Krötes Tod innerhalb kürzester Zeit zu einer brüllenden Pointe. Gleichzeitig erweist Dittrich sich als Meister seiner Figur, ihres hamburgischen Soziolekts, ihrer Bewegungen.

Selbst zur Zugabe, wenn da fast schon sichtbar Olli Dittrich aus der Figur hervorkommen möchte und sich bedanken und erzählen will, wie Dittsche entstanden ist, bleibt da Dittsche. Damit liefert Dittrich mit „Dittsche live und solo“ virtuose Figuren-Comedy ab, bei der alles sitzt – und die zeigt, dass Dittsche auch ohne Schnickschnack wie Spielpartner oder Kulisse Publikum begeistern kann.

