Hannover

„Süß!“, sagt Dominique Horwitz – er hat festgestellt, dass die Besucher in der Orangerie unsicher sind, ob Zwischenapplaus angezeigt sei oder nicht. Schließlich ermuntert der Schauspieler dazu, den Gefühlen freien Lauf zu lassen – keine ganz unwichtige Entscheidung, wie sich im weiteren Verlauf herausstellen wird.

Horwitz, bekannt von Bühne, Film und Fernsehen, ist mit einem „Kafka-Projekt“ gekommen. Doch an diesem Abend gilt nicht nur das gesprochene Wort, was ja bei einer Veranstaltung der Kammermusik-Gemeinde Hannover auch erstaunlich wäre. Der Mime hat die Streicher vom Signum Quartett mitgebracht – oder aber das Quartett ihn, begegnen sich hier doch fünf Künstler auf Augenhöhe: Weder dient die Musik als reine Textbegleitung noch umgekehrt. Zu erleben ist ein feinmaschig gewebtes Netz aus beidem, zudem ein fest geknüpftes, was sicher damit zu tun hat, dass die Besetzung schon seit sieben Jahren mit dem Projekt unterwegs ist.

Eine hauchzarte Grenze

Die Texte entstammen aus Kafkas „Erzählungen aus dem Nachlass“. Bei den Komponisten sind Carl Orff und Claude Debussy vertreten, aber auch Charles Ives oder Alfred Schnittke – zwei Musiker, bei deren Werken man schon mal das Gefühl bekommen kann, den Boden unter den Füßen weggezogen zu bekommen.

Nicht nur weihevoll: Dominique Horwitz und das Signum Quartett. Quelle: Christian Behrens

Das passt zu Kafka, der mit starker Symbolkraft Ungeheuerliches auszudrücken wusste. In „Der Geier“ etwa lässt sich ein Mann hilflos von besagtem Vogel malträtieren; in einer anderen Miniatur hat ein Schutzmann für einen Mann, der die Orientierung verloren hat, nur einen Ratschlag parat: „Gib’s auf!“ Um den Turmbau zu Babel geht es in „Das Stadtwappen“, wobei es zu blutigen Kämpfen kommt – in diesen Momenten wird auch die Musik heftiger, die allerdings keineswegs lediglich Illustratives zu bieten hat.

Kafkas Sprache ist eher prägnant als blumig, weshalb der Vortrag leicht zu spröde oder unangemessen pathetisch werden kann. Horwitz will eine zu weihevolle Atmosphäre vermeiden und lässt immer wieder den Komödianten aufblitzen: Er macht in „Poseidon“ mit seiner leicht nasalen Intonation deutlich, dass auch Götter urmenschliche Probleme haben können, rotiert in „Der Kreisel“ mit dem Oberkörper, spielt alle Segmente des Publikums an, das zu den vier Seiten der Bühne Platz genommen hat.

Lesen Sie auch: Stadt unterstützt Kammermusik in Hannover

Ja, es darf gelacht werden an diesem Abend, und das ist auch angemessen, denn Kafka selbst soll mehrfach die humoristische Seite seines Schaffens betont haben – hauchzart ist eben die Grenze, die das Komische vom Schrecken trennt.

Das muss ja nicht bedeuten, den Klamauk zu forcieren: Wenn es in „Heimkehr“ darum geht, was eigentlich ein Zuhause ist, wenn zum Abschluss „Der Jäger Grachhus“ von seinem Zustand zwischen Leben und Tod berichtet, wissen Horwitz und die Musiker sich zu zügeln.

Viel Beifall. Ein schöner Abend.

Am 4- März sind die Cellistin Julia Hagen und das Quatuor Arod zu Gast bei der Kammermusikgemeinde, am 19. März spielt das Trio Jean Paul um den hannoverschen Geiger Ulf Schneider.

Von Jörg Worat