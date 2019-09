Doris Dörrie, geboren 1955 in Hannover, studierte Theater und Schauspiel in Kalifornien und in New York, entschloss sich dann aber Regie zu führen. 1983 hatte sie ihr Kinodebüt mit „Mitten ins Herz“. Ihr dritter Film „Männer“ wurde zu einem der erfolgreichsten deutschen Filme. Zu ihren Arbeiten gehören auch „Geld“, „Happy Birthday, Türke!“ und „Keiner liebt mich“. Ihr jüngster Film „Kirschblüten und Dämonen“ ist gerade ins Kino gekommen. Parallel zu ihrer vielfach international ausgezeichneten Filmarbeit veröffentlicht sie Kurzgeschichten, Romane und Kinderbücher. Sie unterrichtet an der Filmhochschule München. Für ihre Filme und Bücher wurde sie mehrfach ausgezeichnet; 2012 erhielt sie den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Ihr neues Buch trägt den Titel „Leben, schreiben, atmen: Eine Einladung zum Schreiben“ (Diogenes, 18 Euro).