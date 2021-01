Hannover

Es ist ein sonderbares Jubiläum. In diesem Jahr wird die Hannoversche Hofkapelle 25 Jahre alt, doch wann, wie und ob überhaupt das gefeiert werden kann, ist wegen der Pandemie ungewiss. Für viele der freien Musiker, die in dem traditionsreichen Alte-Musik-Ensemble spielen, hält der Lockdown nun schon seit März an, weil fast alle ursprünglich geplanten Auftritte abgesagt oder verschoben wurden. Und wie es weitergeht, kann derzeit niemand verlässlich vorhersagen.

Auch bei Dorothee Palm schlägt diese Situation naturgemäß auf die Stimmung. „Es wird immer schwieriger“, sagt die Cellistin. Da sei zum einen die prekäre finanzielle Lage, die vor allem denjenigen ihrer Kollegen, die nicht gleich mehrere berufliche Standbeine hätten, immer mehr zusetze. Aber dazu kommt noch etwas anders, das sich nicht in Zahlen messen lässt und vielleicht umso tiefere Schäden anrichten kann: „Man muss langsam Angst haben, dass man sich verliert“, sagt Palm, „als Ensemble, als Musiker und als Mensch.“

„Gespräche nützen nichts“

Verstummen kommt für die Musikerin aber trotz aller Probleme nicht infrage. Palm hat in den vergangenen Monaten unermüdlich auf die Lage der freien Künstler hingewiesen. Sie hat zahlreiche Gespräche mit Politikern geführt – und ist selbst erstaunt, wie wenig das bis jetzt gebracht hat. „Wir werden zwar inzwischen wahrgenommen, aber das nützt kaum etwas“, sagt sie. „Ich habe das Gefühl, es hat sich überhaupt nichts getan.“

Das liegt vor allem an zahlreichen angekündigten und tatsächlich aufgelegten Hilfspaketen für Künstler, die ganz offensichtlich an den tatsächlichen Bedürfnissen vorbeigehen. „Es ist dringend nötig, die Programme an die Realität anzupassen“, sagt die Cellistin. Denn oftmals könnten Förderungen, die eigentlich explizit für diese Zielgruppe gedacht seien, von den Künstlern gar nicht beantragt werden, weil bestimmte Voraussetzungen im Detail dann doch nicht erfüllt werden könnten.

So kann etwa die Hofkapelle nicht vom gerade aufgelegten Landesprogramm „ Niedersachsen dreht auf“ profitieren, weil nicht alle Musiker des Ensembles allein von Konzertauftritten leben. Einige sind daneben auch stundenweise fest angestellt an Musikschulen oder Hochschulen – und haben somit kein Anrecht mehr auf die Förderung, obwohl sie allein mit diesen Einnahmen oft nicht die laufenden Kosten decken können. Dass Unterstützung auch bei den Betroffenen ankommen kann, sei dagegen bei den Hilfsprogrammen der Stadt zu sehen. Dort wisse man, was wirklich gebraucht werde – allerdings sei das Fördervolumen viel zu klein, um alle Ansprüche zu erfüllen.

Neuer Gesprächspartner

Anders sehe es beim Land und vor allem beim Bund aus, sagt Palm: Von der „Kulturmilliarde“, die Kulturstaatsministerin Grütters angekündigt habe, sei der Großteil nicht ausgezahlt worden, weil die Voraussetzungen dafür von denen, die eigentlich davon profitieren sollten, nicht erfüllt werden könnten. „Die Politik spricht oft nur punktuell mit den Leuten, die es wirklich betrifft. Ihr fehlt die Expertise.“

Um das zu ändern, kommen die Musiker im Land nun einer politischen Forderung nach. Denn statt mit Einzelpersonen sprechen Politiker lieber mit Verbandsvertretern, die viele Stimmen bündeln können. Doch einen solchen Verband gibt es in Niedersachsen nicht. Auch darum ist die Lage der freien Musiker hier derzeit noch einmal schlechter als bei ihren Kollegen in Berlin oder Nordrhein-Westfalen.

Nun aber hat sich Palm mit Kollegen zusammengeschlossen und die Gründung eines Verbands auf den Weg gebracht: Im Februar soll der „Landesverband der freien Klassikszene Niedersachsens“ ins Leben gerufen werden. Er spricht für ganze Ensembles, aber auch für einzelne freie Instrumentalistinnen und Musiklehrer sowie für Sängerinnen und Sänger. Insgesamt wird der Verband so geschätzt 7000 Menschen vertreten. Parallel ist auch das neue „Netzwerk Entertainment“ geplant, das ein Sprachrohr etwa für Alleinunterhalter, Kleinkünstler und Comedians werden soll.

Absagen für den Sommer

Bis die Arbeit der neuen Organisationen fruchtet, wird aber noch einige Zeit vergehen, auch weil der Klassikverband derzeit noch auf der Suche nach einer prominenten, gut vernetzten Persönlichkeit ist, die seine Belange in der Öffentlichkeit und vor der Politik vertreten kann. In Nordrhein-Westfalen hat der ehemalige Bundesinnenminister Gerhart Baum dabei schon einige Erfolge erzielt.

Solange kann Palm nur tun, was sie auch das vergangene Jahr getan hat: Absagen verwalten. Die nächsten Auftritte sind bei ihr derzeit noch im Februar und März geplant. Dass sie dann tatsächlich spielen kann, wird gerade mit jedem Tag unwahrscheinlicher. „Bei der Hofkapelle bekommen wir jetzt schon Absagen für den Sommer, weil die Chöre gerade nicht proben können“, sagt sie. Von September bis Weihnachten ist der Kalender des Ensembles dagegen gut gefüllt. Das bedeutet aber noch kein Happy End für das Jubiläum – es sind vor allem Nachholtermine aus dem vergangenen Jahr.

Von Stefan Arndt