Hannover

Dota trägt bei ihrem Konzert im Kulturzentrum Pavillon eine Art zufälliges Superheldinnenkostüm: einen schwarzen Faltenrock, kniehohe Stiefel und einen roten Pullover, unter dem ein goldenes Oberteil hervorglänzt. Die Ähnlichkeit mit Popikonen der Siebzigerjahre fällt ihr selbst erst im Laufe des Abends auf – und weil sie nicht nur eine genaue Beobachterin ist, sondern auch gerne von den Gedanken erzählt, die sie sich so macht, lässt sie ihre Fans daran teilhaben.

Viele glauben aber wohl ohnehin längst an die Superkräfte der Liedermacherin, die es immer wieder schafft, den Alltag zwischen Zweifeln und Verzweiflung, zwischen Lichtblicken und Hoffnungsschimmern in zärtlicher, kitschfreier Poesie zu wenigen prägnanten Zeilen zu verdichten. Früher, nach einer Zeit als Straßenmusikerin, trat Dorothea Kehr unter dem Namen Die Kleingeldprinzessin auf, später dann mit ihrer Berliner Band als Dota und die Stadtpiraten. Die Band ist geblieben und auf dieser Tournee sogar auf fünf Musiker erweitert.

Der Name ist inzwischen aufs Wesentliche reduziert: Auf dem aktuellen Album „Die Freiheit“ steht nur noch Dota. Im vergangenen Jahr erhielt die Musikerin dafür den Deutschen Kleinkunstpreis. Und auch sonst läuft es gut für sie. So gut, dass sich die studierte Medizinerin gegen die Karriere als Ärztin entschieden hat. Sie kann von ihrer Musik leben, auch wenn sie große Plattenverträge ablehnt und lieber selbstbestimmt auf ihrem eigenen Label Kleingeldprinzessin Records veröffentlicht.

Erinnerungen an frühere Auftritte

Vor ihrem großen, begeisterten Publikum im Pavillon erinnert sie sich gerne an frühere Auftritte in Hannover – bei Feinkost Lampe, im Béi Chéz Heinz, im Café Glocksee oder „in so einem Asia-Restaurant auf dem Expo-Gelände – vor nur fünf Menschen“. Mit ihrer Nahbarkeit und ihrer klaren, unaffektierten Stimme füllt Dota aber auch spielend große Räume, lässt sie im Herzen auf die Größe einer WG-Küche schrumpfen. Von „Die Freiheit“ spielt sie nur ein paar Stücke. Das sei ja alles nicht mehr ganz neu, sagt sie: Da experimentiere sie lieber ein bisschen herum, mit Songs von früher und mit ganz neuem, unveröffentlichtem Material.

Zur Galerie Dota im Pavillon

Das psychedelisch-verträumte Schlaflied „Einem Kinde im Dunkeln“ ist die Vertonung eines Gedichtes von Mascha Kaléko. Ihr hat Dota ein ganzes Album gewidmet: Es erscheint am 3. April, und die Musikerin ist stolz darauf, dass sie so illustre Gäste wie Konstantin Wecker und Hannes Wader dafür gewinnen konnte. Zwei andere neue Stücke haben noch gar keinen Titel. Eines hat nicht einmal einen richtigen Schluss – da passt es, dass Dota im Refrain singt: „Ich tu einfach so, als ob.“

„Mit Geld kann man alles zerstören.“

Auch ein Stück für Fridays for Future ist bisher nur auf Youtube zu finden. Die Liedermacherin, die ja selbst Naturwissenschaftlerin ist, beschwört darin den Glauben an Fakten, aber auch Dringlichkeit und Mut. Und sie kommt zum Schluss: „Mit Geld kann man alles zerstören.“ Gegen Ende des Konzertes wird der Sound satter, die Band nimmt sich Zeit für instrumentale Details, funkige und rockige Passagen, Jazz- und Bossa-Zitate. In „Astronaut“, dem letzten Stück der Zugaben, singt Dota: „Die Zukunft ist ein Knäuel von Möglichkeiten.“ Sie wird aus diesem Faden wohl noch viele berührende Geschichten stricken.

Von Thomas Kaestle