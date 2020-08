Hannover

In heißen Sommernächten bewegt sich die Luft langsam, und mit den Gedanken sieht es nicht anders aus. Da passt es ganz gut, dass Dota, die Band um die Liedermacherin Dorothea Kehr, sich im Gartentheater eher auf die leichteren Aspekte des Werkes der Dichterin Masha Kaléko konzentriert. Für diesen Abend unter einem Lichterkettenzelt und zwischen den glänzend angeleuchteten barocken Statuen im Gartentheater Herrenhausen hat die Band Lieder aus ihrem aktuellen Album „ Masha Kaléko“ ausgewählt.

Dota im Gartentheater. Quelle: Michael Wallmüller

Das todtraurige „Kein Kinderlied“ ist dabei, das verzweifelte „Für Chemjo zu Pessach 1944“, selbst die Schilderung eines eigentlich lustigen Abends, „Ein ganz kleiner Schwips“, kommt bei Kaléko mit tragischer Pointe daher. Oft arbeitet die jüdische Dichterin dabei mit ihren Erfahrungen während des Dritten Reiches oder beschäftigt sich mit der schwierigen Situation ihrer Familie, nachdem sie in die USA emigrierte.

Die kleinen Silberstreife

Dass diese Textzeilen dennoch leicht durch die schwere Hitze der Sommernacht treiben, liegt daran, dass Dota sich eher auf die Hoffnung, auf die kleinen Silberstreife in den Texten konzentriert und daraus größtenteils fröhliche, Dota-typische Popjazznummern strickt. „Ich habe mich oft gefragt, ob ihr meine Vertonungen gefallen hätten“, sagt Kehr und denkt dabei während des Konzerts laut nach. Dem Publikum gefällt es auf jeden Fall – gleich zweimal hintereinander spielt die Band aufgrund der großen Nachfrage ihr Konzert im Gartentheater, nicht selten bricht das Publikum in spontanen Sitztanz aus.

Tatsächlich passen die nur auf den ersten Blick einfachen Texte von Masha Kaléko – die, wie beispielsweise Joachim Ringelnatz, der Neuen Sachlichkeit zugerechnet wird – gut zur Musik der Band, die auch nur bei oberflächlichem Hören einfach und poppig konstruiert scheint.

Im zweiten Teil des Abends, in dem die Band Lieder mit eigenen Texten spielt, ändert sich musikalisch wenig – textlich ist der Sprung selbstverständlich etwas größer, gerade im Kontrast zu Kalékos Texten geht es in Songs wie „Astronaut“, „Orte, an die wir gehen“ oder Stücken aus dem neuen, noch unveröffentlichten Album etwas süßlicher zu – aber nicht weniger fröhlich und sogar mit etwas mehr Sitztanz. „Wir haben uns tierisch darauf gefreut, endlich wieder live zu spielen“, sagt Kehr. Und viele Besucher haben sich offensichtlich sehr darauf gefreut, wieder mal bei einem Konzert dabei zu sein.

„Es macht irrsinnigen Spaß“

Die Band möchte auftreten. Das merkt man, die beiden Konzerte im Gartentheater sind die beiden ersten mit diesem Programm. Und die ersten seit einigen Monaten. „Es macht irrsinnigen Spaß, hier zu spielen“, ruft Kehr einmal ins Publikum – dementsprechend liefert die Band auch ein gut zweistündiges Konzert mit zwei Zugaben ab, bevor sie die Besucher wieder in die laue, schwere Sommernacht entlässt.

Am 22. August gastiert die Band – mit einem anderen Programm – im Kulturzentrum Alte Polizei in Stadthagen .

Von Jan Fischer