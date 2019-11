Steckt ein Kunstsammler hinter dem spektakulären Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden? Ulli Seegers, die frühere Leiterin des Art Loss Registers, glaubt nicht an einen Schattenmann. Die Kunstraubexpertin hat eine andere Vermutung – und die ist viel schlimmer.

„Kulturlosen Kriminelle“: Ulli Seegers, langjährige Leiterin des Art Loss Registers in Deutschland, bezweifelt, dass ein Kunstsammler den Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden in Auftrag gegeben hat. Quelle: Mert Özdemir