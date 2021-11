Halle (Saale)

Katharina Raabe hatte vor Jahren einen Text auf dem Schreibtisch, auf Jiddisch verfasst von Salmen Gradowski, einem polnischen Juden. Er war nach Auschwitz verschleppt und dort dem sogenannten Sonderkommando zugeteilt worden, das Menschen in die Gaskammern bringen und ihre Leichen verbrennen musste. Gradowski schrieb auf, was er gezwungen war zu tun, das Skript wurde später gefunden. Katharina Raabe, Lektorin bei Suhrkamp, wollte den Text auf Deutsch herausbringen. Sie gab Probeübersetzungen in Auftrag. Die beste Fassung, die sie zu Tränen rührte, stammte nicht von einem Juden. Sondern von einer evangelischen Pastorin.

Katharina Raabe erzählte davon am Wochenende auf dem Podium des Literaturhauses in Halle an der Saale. Auf Einladung des bundesweiten Netzwerks Lyrik und des „Toledo“-Programms, einer Förderplattform des Deutschen Übersetzerfonds, fand dort eine Tagung zur Übersetzung von (nicht nur, aber vorwiegend) Gedichten statt. Und das Treffen widmete sich (nicht nur, aber auch) dem virulenten Thema der Political Correctness im Literaturbetrieb, ausgelöst von der Debatte um die Übertragung des Gedichts „The Hill We Climb“ von Amanda Gorman zur Amtseinführung von Joe Biden durch eine weiße niederländische Übersetzerin, die den Auftrag schließlich zurückgab.

Ist Poesie überhaupt übersetzbar?

Schon Schopenhauer (übrigens ein bekennender Frauenfeind) hatte befunden: „Poesie ist ihrer Natur nach unübersetzbar.“ Aber natürlich versucht man es trotzdem, und dem Wie spürte die dreitägige Veranstaltung nach, kuratiert von der in Paris geborenen Übersetzerin Aurélie Maurin und dem aus dem rumänischen Banat stammenden deutschen Autoren und Übersetzer Ernest Wichner. Und es wurde schnell klar, dass es in diesem Metier nirgendwo allgemeingültige Aussagen gibt. Was etliche der Diskutantinnen und Diskutanten schon deswegen beurteilen können, weil sie oft sowohl selbst schreiben als auch übersetzen.

Mirko Bonné breitete die mögliche Spannweite aus: Vom Wort-für-Wort-Übertragen über das qualitativ möglichst ebenbürtige Übersetzen bis zum Nachdichten. Oder auch: „Es bleiben lassen.“ Theresia Prammer nannte das Übersetzen „gestaltende Erfassung“. Der Niederländer Ton Naaijkens berichtete von seiner 2003 erschienenen Übertragung des Gesamtwerks von Paul Celan, in deren Ausgabe von 2020 er frühere Fehler habe korrigieren können. Und er sagte: „Eigentlich sind es meine Texte, inspiriert von Celan.“ Aber man könne die Ergebnisse überprüfen, weil die Ausgabe zweisprachig sei (was heute glücklicherweise keine Seltenheit mehr ist).

Wie problematisch Nachdichtungen sind, legten die Übersetzerin Orsolya Kalász und ihr Kollege Christian Filips dar, die die bislang gängige Übertragung der Gedichte der Ungarin Ágnes Nemes Nagy durch Franz Fühmann als „verschraubte Reime“ bezeichneten. Die beiden ließen auch das Publikum nachdichten, was sehr lustig war – und deutlich machte, wie viel die daraus entstehenden Texte mit den handelnden Personen und wie wenig sie mit dem Original zu tun haben.

Wie übersetzt man Friederike Mayröcker am besten? Julia Kaminskaja (am Pult), Donna Stonecipher, Moderator Frieder von Ammon, Tanja Petric und Jean-René Lassalle (von links). Am Bildschirm, aus New York zugeschaltet: Marcel Beyer. Quelle: Bert Strebe

Sehr berührend: ein Komplex zur Übersetzung der im Juni gestorbenen Friederike Mayröcker, bei dem auch ein Text von Mayröcker über den Tod ( „… mit verdorbenen Augen werde ich auf dem Rücken des Sees umherirren und nach deiner Hand suchen“) von neun Übersetzern in neun Sprachen zu hören war. Beim Übersetzen von Mayröcker, sagte die Russin Julia Kaminskaja, gehe es um das „Justieren der Sprache durch das Atmen“.

Christian Filips erläuterte, dass es schon deswegen problematisch sei, Dantes „Göttliche Komödie“ wie im Original mit Reimen zu übersetzen, weil es im Deutschen viel weniger Reimmöglichkeiten als im Italienischen gebe – und weil dann beim Kampf um den Reim notwendigerweise die Syntax leide. Filips erzählte auch, dass es in Italien schon mal Bestrebungen gab, Dante aus dem Schulunterricht zu verbannen. Begründung: In dem Text gäbe es antisemitische Stereotypen, weil beschrieben werde, wie ein Jude, nämlich Judas Ischariot, unter ewigen Qualen in einem der drei Mäuler des Teufels stecke.

Muss man Leser betreuen?

Das passte gut zur Debatte um politisch-sozial-ethnische Rücksichtnahme („Sensitivity Writing“) und Cancel-(Un)kultur. Die afrodeutsche Autorin Marion Kraft unterstrich, dass Sprache eben auch verletzen könne – sagte aber zum Fall Amanda Gorman, dass sie keine schwarze Person kenne, die sage, Weiße dürften keine Texte von Schwarzen übersetzen. Die Leipziger Dichterin Kerstin Preiwuß zeigte sich befremdet, dass man auch Reflexionsprozesse tilge, wenn man bestimmte Begriffe verbanne. Katharina Raabe nannte es unumwunden „Quatsch, wenn wir uns als Leserbetreuerinnen fühlen.“

Prominentester in der Runde: Steffen Popp. Er sprach aber fast nur von sich selbst, machte sich über das Handwerkliche beim Übersetzen lustig und erzählte, er habe einen Text beim Übersetzen auch mal politisch gegen den Strich gebürstet: Angeblich ein „Dienst am deutschen Leser.“

Das Auschwitz-Buch von Salmen Gradowski, von dem Katharina Raabe erzählte hatte, „Die Zertrennung“, ist 2019 erschienen. Übersetzt hat es Almut Seiffert, die evangelische Pastorin. Der Verlag hatte ihr Unterstützung aus Israel an die Seite gestellt.

Von Bert Strebe