Hannover

Die „bösen Worte“ sagt Eva Menasse gleich zu Anfang bei ihrem Auftritt im Literarischen Salon. „Massaker“ ist für die Schriftstellerin eines davon. „Rechnitz“ das andere. In Österreich ist der Name dieses Ortes an der österreich-ungarischen Grenze geläufig. In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs wurden hier von den Nazis Zwangsarbeiter getötet, die 1945 in einem letzten, größenwahnsinnigen Versuch, die Rote Armee am Vorrücken zu hindern, eine gigantische Mauer bauen sollten. Das Massengrab, dass es ja geben muss, wurde bis heute nicht gefunden.

„Ich habe bei den Recherchen festgestellt, dass es nicht nur ein Rechnitz gab, sondern 120“, sagt Menasse beim Gespräch mit Moderator Joachim Otte. Also fiktionalisierte sie Orte und Personen, baute für ihr Buch einen ganzen Landstrich nach. Rechnitz heißt bei ihr nun wie ihr neuer Roman: „Dunkelblum“. Es ist eine Modellstadt, die für viele der kleinen Grenzstädte stehen kann, in denen sich Ähnliches abgespielt hat.

Was passiert danach?

In „Dunkelblum“ (Kiepenheuer & Witsch. 528 Seiten, 25 Euro) geht es nicht direkt um das Massaker, sondern um die Verdrängungs- und Erinnerungsmechnismen, die 1989, als Menschen aus der DDR von Ungarn nach Österreich flüchten, empfindlich gestört wurden. „Mich hat interessiert, wie die Gemeinschaft damit umgeht“, sagt Menasse. Denn schließlich kennt jeder jeden in dem kleinen Örtchen. Jeder weiß, wer dabei war und wer nicht. Man redet nur nicht darüber. Menasse geht es um die Frage: Was passiert nach dem Massaker? Nachdem die Gewalt ausgebrochen und abgeebbt ist? „Ich möchte die serielle Normalität beschreiben“, sagt sie.

Drei Passagen liest Menasse bei der Veranstaltung vor, die auch zum Literaturfest Niedersachsen gehört. In einer davon geht es um findige Dörfler, die sich in den Wirren des Krieges einen Obstgarten aneignen, eine andere führt direkt in den Kopf eines Alt-Nazis, der einen Skandal auslöst, indem er vor laufenden Kameras von Hitlers „Künstlerhänden“ schwärmt. „Solche Sätze könnte ich nicht erfinden“, sagt Menasse: „Das ist echt.“

Bitter-lustiges Sozialpanorama

Der Roman kreist um das dunkle Geheimnis der Stadt, das sich auch durch Schweigen eben nicht ganz auslöschen lässt, obwohl viele der Bewohner es vielleicht gerne so hätten. Das ist mal gruselig, mal auch bitter-lustig, eine Geschichte, die als Sozialpanorama um einen dunklen Kern geschichtet ist. Das – so erzählt es die gebürtige Österreicherin Menasse, die seit Neuestem die deutsche Staatsbürgerschaft hat – funktioniere auch als Kritik an österreichischer Vergangenheitsbewältigung.

Die nächste Veranstaltung im Literarischen Salon: Nana Oforiatta Ayim liest am 27. September, 20 Uhr aus „Wir Gotteskinder“. Karten können per Mail (anmeldung@literarischer-salon.de) bestellt werden.

Von Jan Fischer