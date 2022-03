Hannover

Wenn die Welt aus den Fugen gerät und nur noch Unsicherheit regiert, dann wächst die Sehnsucht nach einer die Seele rettenden neuen Ordnung ins Unermessliche. Das war auch bei Edda Zesin so, die 1939 im pommerschen Falkenhagen geboren wurde. Während des Zweiten Weltkriegs floh sie mit ihrer Mutter in den Westen und fand zuerst in Schleswig-Holstein Aufnahme, dann ging es in das niedersächsische Bad Pyrmont. Und die mentale Aufbauarbeit begann, indem sie anfing, eine eigene poetische und in sich geschlossene Bilderwelt zu erschaffen.

Kleinformatige Zeichnungen

Die Künstlerin wurde zuerst, ab 1959, in der Werkkunstschule in Kassel ausgebildet, dann in Wuppertal, schließlich beendete sie ihr Studium der freien Künste an der Werkkunstschule in Hannover. Seitdem entwickelt sie mit beeindruckender Konsequenz ein Werk, das sich vor allem in kleinformatigen Zeichnungen entfaltet. Für das Sprengel Museum ist ihr Schaffen eine veritable Neuentdeckung, die anlässlich einer Schenkung von 54 Werken durch die Künstlerin mit einer kleinen und klug durchdachten Retrospektive mit 39 ausgestellten Arbeiten gefeiert wird.

Gehauchte Farben

Oft sind es in Grautönen grundierte Verpackungskartons, die bei Zesin den Hintergrund ihrer Kompositionen bilden. Sie verleihen mit ihrer unbestimmten Farbigkeit dem höchst poetischen Kosmos der Künstlerin einen zeitlos schwebenden Charakter. Zarte, gekritzelt wirkende Schriftzeichen, gehauchte Farbe, manchmal auch kleinere Farbexplosionen, Linien, Rundungen, überklebte oder ausgeschnittene Elemente – alles erscheint wie ein gezeichnetes Gedicht.

Einfach und doch komplex: Die Collage „unterschiedlich zusammen“ von Edda Zesin stammt aus dem Jahr 2013. Quelle: Edda Zesin

Die oft titellosen Werke vereint, dass sie zwar zuerst einfach wirken, aber dennoch komplex sind. Eine ruhige Schönheit geht von den meisten Arbeiten aus, sie haben einen immer eigenen Rhythmus, bieten viele offenen Perspektiven, und sie sind – um allem einen guten Halt zu geben – gerahmt. Allerdings nicht mit einem gewöhnlichen Bilderrahmen, den gibt es auch, als Notwendigkeit für eine Museumsausstellung. Die Rahmen bei Zesin sind hingegen ein konstituierender Teil des Bildes. Es sind schmale Papierstreifen, die das Innen von dem Außen abgrenzen und ihre Poesie schützend umfangen.

Lesen Sie auch Sprengel Museum Hannover: Peter Lang fertigt sein Kunstwerk Sker

Verletzliche Poesie

Die Künstlerin begann ursprünglich mit dem Zeichnen nach der Natur. Doch das Abmalen von Sichtbarem war ihr nicht genug. Ihr Ziel ist es, mit jedem Werk in die Welt der Poesie zu verführen, in der es allerdings auch Verletzungen und Verletzlichkeiten gibt. Davon berichtet die auf einem himmelblauen breiten Streifen präsentierte Schau im Sprengel Museum geradezu vorbildlich.

Die Ausstellung „Edda Zesin. Zeichnungen“ ist bis zum 19. Juni 2022 im Sprengel Museum Hannover zu sehen. Der Katalog zur Ausstellung erscheint in der Reihe „Beiträge zur Sammlung“, hat 68 Seiten und kostet 12 Euro.

Von Frank G. Kurzhals