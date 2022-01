Hannover

Das ist natürlich Unsinn, aber als Metapher dennoch brauchbar: Die Saurier, sie sind dereinst untergegangen, weil sie immer schwerer wurden, ihr Skelett trug die überwuchtig gewordene Lebendmasse nicht mehr. So einfach bringt Egon Monk, ein ehemaliger Mitarbeiter von Bertolt Brecht am Berliner Ensemble, eine Erdepoche auf den Punkt. Monk zählt zu den Begründern des politischen Fernsehspiels in Westdeutschland und schrieb 1970 das Stück „Industrielandschaft mit Einzelhändlern“, in dem diese Metapher der Saurier und ihrer ungezügelten Fresslust eine der Lehr-Szenen über die Aufstieg und Fall eines Einzelhändlers, eines Drogeriebesitzers, im immer gewichtiger werdenden westdeutschen Kapitalismus ist.

Das gut 50 Jahre alte und ehedem sehr zeitbezogene Proteststück wirkt in der Adaption von Gero Vierhuff als Kammerspiel in der Theaterwerkstatt im Pavillon kein bisschen angestaubt. Was auch an den beiden Schauspielern, an Eva Engelbach und Marcel Weinand liegt. Sie brechen die eigentlich inneren Monologe des Drogeriebesitzers überzeugend zu Befragungen eines Wirtschaftssystems und zu einer Vielzahl immer noch aktueller Selbstreflektionen auf.

Moritaten über Wirtschaft und die Welt

Sie kommentieren und berichten, leiden und lehren, hoffen und erklären, singen moritatenhaft über das, was die Wirtschaft und die Welt zusammenhält, was das Individuum zum funktionierenden Teil des Großen und Ganzen macht und sie räsonieren darüber, wie der Einzelhändler davon theoretisch profitieren könnte. Bis das Große und Ganze so groß wird, dass es den Einzelhändler erdrückt. Die großen Unternehmen fressen die kleinen, weil die im Preiswettbewerb nicht mehr mithalten können. Und die schöne neue Wirtschaftswelt der Nachkriegszeit ist nur noch theoretisch schön.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine überzeugend karge Bühne (Marcel Weinand) wird zum Schaufenster der Drogerie und eines Schicksals. Die Leuchtreklamen von Nivea und Revlon, Schwarzkopf, 4711 und Mousson, alles beliebte Drogeriemarken der Zeit werden am Ende ausgeschaltet. Eine neue Eiszeit hat begonnen. Für den Einzelhandel und auch für jeden Einzelnen.

Von Frank G. Kurzhals