Hannover

Einen schönen Traum will man festhalten – auch wenn der Wecker längst geklingelt hat. Dem Pariser Buchhalter Michel, der Hauptfigur in Bohuslav Martinůs lyrischer Oper „Juliette“, wird diese Sehnsucht zum Verhängnis. Nachdem er eine Nacht lang durch die surrealistische Welt seines Traumes von der schönen Juliette geirrt ist, sich dort mit den gedächtnislosen Bewohnern einer Kleinstadt herumgeschlagen und schließlich gar ein Verbrechen aus Leidenschaft begangen hat, schlägt er alle Warnungen des Traumbürobeamten in den Wind: Statt rechtzeitig wieder aufzuwachen, lässt er sich von Juliette zum Bleiben verführen – mit verheerenden Folgen.

Hommage an den Surrealismus

Martinůs Oper, 1936/37 nach Georges Neveux‘ Theaterstück „Juliette ou La clé de songes“ („Juliette oder Das Traumbuch“) entstanden und 1938 in Prag uraufgeführt, ist eine Hommage an den Surrealismus. Den Studierenden der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover ist unter der Regie von Matthias Remus im Richard-Jakoby-Saal der Hochschule eine stimmige Inszenierung gelungen. Der Tenor Aljoscha Lennert gab sowohl stimmlich als auch schauspielerisch einen fantastischen Michel, Clara Nadeshdin mit ihrem strahlenden Sopran die verführerische Juliette. Die mit 25 Solisten außergewöhnlich personalaufwendige Oper war bis in die Nebenrollen ein musikalisches Vergnügen: Das Ensemble war durchweg bestens vorbereitet und legte eine große Spielfreude an den Tag.

Viel Liebe zum Detail stellten auch die Studierenden der Hochschule Hannover unter Beweis, die für die Szenografie und die Kostüme verantwortlich zeichneten. Das schlichte, aber stimmungsvolle Bühnenbild, die verschiedene Stimmungen erzeugende Farbgebung der Kostüme, die gut durchdachte Choreografie für den Chor – all das stand qualitativ nicht hinter den Produktionen großer Häuser zurück.

Vielfarbige Klangkulisse

Auch das Hochschulorchester war bestens aufgelegt und manövrierte unter den erfahrenen Händen von Martin Brauß die Zuhörer durch die rational nicht immer zu fassenden Wendungen der Geschichte. Stilistisch zwischen Klängen aus der tschechischen Heimat, der Bewunderung des Komponisten für Strawinsky und der Magie des späten Impressionismus angesiedelt, bietet Martinůs Musik eine vielfarbige Klangkulisse für den surrealistischen Stoff. Die jungen Musiker setzten das alles gekonnt um. Geradezu zum Niederknien spielten die Holzbläsersolisten am Ende des zweiten Aktes.

Allerdings war das Orchester im Tutti vor allem im ersten Akt streckenweise viel zu laut, sodass von den Sängern, wenn diese am hinteren Bühnenrand agierten, mitunter nur Mundbewegungen zu sehen waren. Obwohl die eigentlich vorgesehene Zahl der Musiker aufgrund der Orchestergrabengröße bereits reduziert war, hätte die Lautstärke an vielen Stellen nochmals deutlich zurückgefahren werden müssen.

Auch bei der Beleuchtung stimmte nicht alles: Mehr als einmal standen die singenden Hauptfiguren im Schatten. Aber – auch wenn man das angesichts der Qualität der hiesigen Produktionen leicht vergisst: Es handelt sich um einen Ausbildungsbetrieb. Da darf noch etwas Luft nach oben bleiben.

Weitere Vorstellungen von „Juliette“ finden am 3., 4. und 5. Februar jeweils um 19 Uhr im Richard-Jakoby-Saal der Musikhochschule statt.

Lesen Sie auch

Von Juliane Moghimi