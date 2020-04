Hannover

Eigentlich sollte es an der hannoverschen Staatsoper jetzt ein kleines Festival geben. Mit den Opern „Tosca“ und „The Greek Passion“, dem Ballettabend „Nijinski“ und dem sinfonischen Konzert „Sieben letzte Worte des Erlösers am Kreuze“ wollte man sich dort mit dem Thema Passionsgeschichten auseinandersetzen.

Weil der Spielbetrieb an der Oper zurzeit eingestellt ist, gibt es einen Teil des Festivals nun als Podcastfestival. Auf der Seite staatsoper-hannover.de werden am Sonnabend, Sonntag und Montag jeweils um 18 Uhr Gespräche zum Thema Passionen zu hören sein.

Am Sonnabend spricht die Dramaturgin Julia Huebner mit der Kulturmanagerin Iyabo Kaczmarek über „Fürsorge und Heilslehre im Ernstfall – was bedeutet die Aufnahme von Geflüchteten?“. Am Sonntag ist ein Gespräch des Dramaturgen Martin Mutschler im Gespräch mit Regionalbischöfin Petra Bahr zu hören. Ihr Thema: „Leid und Ästhetik – darf Leiden schön sein?“. Am Montag spricht Dramaturg Mutschler mit Ballettdirektor Marco Goecke über das Thema „Der traktierte Körper – Belastung und Entgrenzung im zeitgenössischen Tanz“.

