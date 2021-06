Wolfenbüttel

Wie man zu Michael Praetorius kommt? An den Grübchen, die sich hinter der Maske vom grauen Bart bis zu den Augen ziehen, erkennt man, dass Michael Psyk lächelt. „Da müssten Sie zuerst sterben“, sagt er, „und dann, mit etwas Glück ...“ Bevor er den Satz vollenden kann, zeigt Psyk auf eine nicht näher markierte Stelle auf dem marmornen Fußboden. Hier, so beteuert der Kirchenaufseher von Beatae Mariae Virginis, liege der Komponist seit 1621 begraben.

Psyk sitzt oft an dem kleinen Tisch am Eingang der Kirche, um Besucher in Empfang zu nehmen, aber selbst jetzt, da der Todestag des Komponisten sich um 400. Mal jährt, kommen nicht viele wegen Praetorius hierher. Dabei gibt es ganz hinten auf einer Empore sogar eine schöne kleine Ausstellung zu ihm. Doch das Gebäude selbst ist wohl Attraktion genug, schließlich ist es die erste große protestantische Kirche der Welt. Herzog Heinrich Julius gab 1608 den Auftrag zum prachtvollen Bau.

Überleben im Gesangbuch

Die Hauptkirche Beatae Mariae Virginis in Wolfenbüttel. Michael Praetorius ist rechts unter der von ihm konstruierten Orgel begraben. Der Grabstein ist nicht erhalten. Quelle: Stefan Arndt

Der Ehrgeiz des Welfen erstreckte sich auch auf seine Hofkapelle, die von Praetorius geleitet wurde. Heute ist der Komponist vor allem für seinen Satz von „Es ist ein Ros’ entsprungen“ bekannt. Zusammen mit einigen weiteren Chorälen hat er die Jahrhunderte im Kirchengesangbuch überdauert. So lernt man die Musik von Praetorius am ehesten als schleppenden Gemeindegesang kennen. Nichts könnte diesem Komponisten weniger gerecht werden.

Praetorius ist vielleicht einer der meistunterschätzten Komponisten der Musikgeschichte. In der Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg war er der wohl bedeutendste Musiker nördlich der Alpen. Als Heinrich Julius 1613 starb und wegen der einjährigen Trauerzeit keine Musik erklingen durfte, wollte der aufstrebende Dresdener Hof Praetorius aus Wolfenbüttel abwerben. Doch dort ließ man ihn nicht ziehen. In Dresden musste man sich notgedrungen mit der B-Lösung zufriedengeben: Den Job bekam Heinrich Schütz.

Mit Schütz beginnt die heute bekannte Musikgeschichte im deutschsprachigen Raum. Was davor liegt, ist mehr oder weniger im Dunkel der Geschichte versunken. Auf Praetorius, der das große Vorbild für Schütz gewesen sein muss, fallen immerhin noch vereinzelte Lichtstrahlen – zu einem schlüssigen Bild fügen die sich bislang nicht. Doch das könnte sich bald ändern.

Die Entdeckung des Humors

Katharina Bäuml sitzt in der Wolfenbütteler Landesmusikakademie vor einem Holzstich des Komponisten. Es zeigt ihn im Ornat des Hofkapellmeisters mit hochgeschlossenem, ordenbehangenem Wams und Spitzbart. Das Gesicht ist von dunklen Furchen durchzogen, streng blickt er dem Betrachter entgegen. „Das ist nicht das Bild, das ich von Praetorius habe“, sagt Bäuml. „Ich habe nämlich entdeckt, dass er Humor hatte.“

Michael Praetorius als Hofkapellmeister in Wolfenbüttel. Quelle: Stefan Arndt

Die Musik des Komponisten ist ein Grund, warum sich die 46-Jährige von ihrem eigentlichen Instrument, der Oboe, einem weit exotischeren zugewandt hat – der Schalmei. Das Instrument hatte eine tragende Rolle in Renaissance und Frühbarock – und wurde später von der Oboe verdrängt. Für Bäuml ist die Schalmei ein Schlüssel, um wieder hörbar zu machen, was so lange verschütt gewesen ist.

Denn Musik wie die von Praetorius ist für Besetzungen jenseits des klassischen Orchesterapparats geschrieben. Man braucht Instrumente wie die Schalmei, um sie zum Leben zu erwecken. Dabei geht es Bäuml, die mit ihrem Ensemble Capella de la Torre gerade zwei CDs mit Praetorius-Werken veröffentlicht hat, nicht um die korrekte Reproduktion, sondern darum, die alte Klangwelt in der Gegenwart erfahrbar zu machen. Der Klang einer Schalmei hat genau die richtigen Farben, um die Harmonien von Praetorius zum Leuchten zu bringen. Aber es spricht für Bäuml auch nichts dagegen, den Rhythmus mit einem E-Bass zum Swingen zu bringen.

„Man muss sehr informiert sein, damit man die Grenzen, die man übertritt, genau kennt“: Katharina Bäuml. Quelle: Anna-Kristina Bauer

Natürlich sei sie in Bibliotheken gewesen und habe etwa das „Syntagma musicum“, das große musiktheoretische Werk von Praetorius, studiert, das die mit Abstand wichtigste Quelle für die Musik dieser Zeit ist. „Man muss sehr informiert sein, damit man die Grenzen, die man übertritt, genau kennt“, sagt sie. „Das Argument ,So war es früher‘ ist fatal. Wir brauchen etwas für die Hörer von heute.“

Bei Praetorius ist das noch nicht so oft zu hören – vor allem, weil es lange an Interpreten wie Bäuml gefehlt hat, die sich nicht mit der manchmal langweiligen Oberfläche des Notentextes zufriedengeben. Seine vielen französischen Tänze etwa klingen für Bäuml „auf den ersten Blick alle gleich“. Man müsse erst die Geschichten entdecken, die in der Musik stecken, die Zitate und Verweise etwa auf Mode oder populäre Chansons. „Praetorius braucht dringend das Augenzwinkern“, sagt sie. In seiner Musik stecke ein unglaublicher Farbenreichtum: „Man muss sich nur trauen, das für die Gegenwart zu übersetzen.“

