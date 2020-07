Hannover

Ein Hund klettert aus dem aufgewühlten Meer, oben drüber schwere Wolken, im Hintergrund schwere Industrie. Die Schwarz-Weiß-Aufnahme des 2015 verstorbenen Michael Vanden Eeckhoudt hat etwas Mystisches, Unheimliches, als ob das nicht nur ein Hund wäre, der da an einer französischen Küste den Fluten entsteigt.

Dieses und andere Bilder des belgischen Fotografen waren 2019 in der hannoverschen Galerie für Fotografie (GaF) zu sehen. Nun ist dieses eine wieder da – schneller als geplant und aus gegebenem Anlass. Denn die Corona-Krise hat auch die GaF auf dem Gelände der Südstädter Eisfabrik in Existenznöte gebracht. Die Halle war wochenlang geschlossen, die Betriebskosten liefen weiter. „Wir haben unsere Minijobber weiter bezahlt, weil sie keinen Anspruch auf Kurzarbeit haben“, sagt Galeriegründer Rolf Nobel, der die Ausstellung mitkuratiert hat. „Es geht jetzt darum, das Jahr zu überstehen.“

Waren auch schon zu Gast in der GaF: Jo Röttgers geduldige Pelikane. Quelle: Jo Röttger/Gruppe28

Ein Bild gegen 75 Euro Spende

Mit einer Charity-Ausstellung soll genau das gesichert werden. Bis zum 12. Juli sind die Bilder zu sehen – und gegen eine Spende von mindestens 75 Euro pro Stück auch zu kaufen. 99 Aufnahmen von 80 teils hochdekorierten Fotografinnen und Fotografen stehen zur Auswahl. Und es geht wahrlich nicht nur düster zu wie auf Eeckhoudts Bild, in das man so schön viel aktuelle Symbolik hineininterpretieren kann.

Mensch und Tier auf der Zugspitze – zu sehen in der GaF Quelle: Hans-Jürgen Burkard

Die Schau hat kein inhaltliches Konzept, es ist teils eine Art Best-of aus sieben Jahren Galerie. Regelmäßige GaF-Gänger –und Besucher des Lumix-Festivals – werden einige Bekannte wiedertreffen wie die ganz in kanarienvogelgelb gekleidete Dame, die mitten in New York nach einem Taxi winkt und von Straßenfotograf Martynas Katauskas genau im richtigen Moment erwischt wurde. Lucas Wahls unwiderstehlich lachender chinesischer Feldarbeiter mit seinen lückenhaften Zahnreihen, Florian Müllers Stelzenfischer in der Abenddämmerung, Hans-Jürgen Burkards aufgescheuchte Raben auf dem bevölkerten Gipfel der Zugspitze. Und die feiernden Ostberliner im frisch vereinigten Deutschland von Ann-Christine Jansson.

Jimi Hendrix und Erich Honecker

Andere haben ins Archiv gegriffen, um die GaF zu unterstützen. Günter Zint ist dabei, der mit seinen Star-Club-Fotos der Beatles berühmt wurde und hier ein Porträt von Jimi Hendrix beisteuert. Gerd Ludwig, Osteuropa- und Tschernobyl-Spezialist, hat einen Mönch im russischen Murom in Szene gesetzt. Und Harald Schmitt zeigt, wie Erich Honecker 1979 beim Staatsbesuch in Sambia lächelnd aus der Limousine federt und von Einheimischen begrüßt wird. „Es sind wirklich Schnäppchen“, sagt Nobel.

Bis zum 12. Juli, Seilerstraße 15d, donnerstags bis sonntags 12 bis 18 Uhr. Im Anschluss folgt vom 22. Juli an die Hiroschima-Ausstellung „Black Rain Hibakusha“. Mehr Infos auf www.gafeisfabrik.de

Von Uwe Janssen