Hannover

Der Vorteil bei Onlinevorführungen ist, dass der Zuschauer nah am Bühnengeschehen ist. Jeder sitzt sozusagen in der ersten Reihe, und Details in Ausdruck und Bewegung rücken viel stärker in den Vordergrund. Der minimalistischen Körpersprache in Anila Mazharis Tanzstück „The future is like whisper yelling“, dem ersten Teil des im Rahmen der Tanzoffensive der Commedia Futura in der hannoverschen Eisfabrik via Internet gezeigten Tanzabends „Like Fiction“ mit dem Ensemble „Of Curious Nature“, kommt das sehr entgegen.

Entscheidenden Anteil daran, als Zuschauer jede noch so kleine Regung und Zuckung verfolgen zu können, hat nicht zuletzt auch Videokünstlerin Valeria Lampadova mit ihrer sensiblen Kameraführung. Drei Tänzer und eine Tänzerin agieren auf einem grauen Veloursteppich, der für diese Choreografie den Bühnenboden in der Eisfabrik auskleidet.

Wolkige Muster auf dem Teppich

Auslegware mit dickem Flor ist zum Tanzen denkbar ungeeignet. Solch ein Teppich ist gleichzeitig rutschig und stumpf und bringt Tanzende in jedem Fall schnell aus dem Gleichgewicht. Mazhari spielt einfallsreich mit den Möglichkeiten dieses im Grunde banalen Requisits und schafft so atmosphärische Dichte: Ihr Ensemble rutscht und kreiselt auf dem Teppich, kommt ins Stocken.

Lautlos und in Zeitlupe bewegen sich die Tänzer oft – ohne sich zu berühren. Ihre grauen Anzüge unterstreichen ihre Roboterhaftigkeit. Es geht um Mensch und Technik, den Verlust sinnlicher Erfahrungen, musikalisch unter anderem unterlegt mit „The sound of silence“ von Simon & Garfunkel. Am Ende haben die Bewegungen der Tänzer wolkige Muster auf dem Teppich hinterlassen. Ein kleines Kunstwerk.

Fast ornamentale Bewegungen

Den zweiten Part der Vorstellung bestreitet die Choreografin Jessica van Rüschen mit dem Stück „The pleasure and pain of not knowing my name“. Auch sie arbeitet mit dem Ensemble „Of Curious Nature“, bestehend aus Aurélie Robichon, Aron Nowak, Luigi Sardone, Felix Bossard. Es ist im Zusammenhang mit einer Projektförderung des Tanzpakts Stadt-Land-Bund unter der künstlerischen Leitung des hannoverschen Choreografen Felix Landerer und seinem Bremer Kollegen Helge Letonja entstanden.

Van Rüschen teilt ihre Arbeit in drei Kapitel, von denen vor allem das letzte überzeugt. Es ist ein Solo, getanzt von Aurélie Robichon. Sehr dynamisch und doch unendlich melancholisch verleiht sie mit in sich verschlungenen, fast ornamentalen Bewegungen einem Zitat des britischen Dichters Thomas Gray Ausdruck: „Wo Unwissenheit Glückseligkeit ist, ist es Torheit, weise zu sein.“ Sehenswert.

Info: „Like Fiction“ ist noch bis zum 30. April online zu sehen. Tickets unter www.commedia-futura.de.

Von Kerstin Hergt