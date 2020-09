Hannover

Was braucht man zur Planung von Megacitys? Beton? Ja. Stahl? Ja. Glas? Ja. Menschen? Nein, Menschen sind nicht vorgesehen, jedenfalls nicht in den Bildern von Jürgen Strasser. Der Fotograf setzt sich seit Jahren mit diesen Riesenmetropolen auseinander, künstlerisch, könnte man sagen, oder provokativ dokumentarisch. Seine Schau „Schöne neue Welt“ ist nun in der Galerie für Fotografie ( GaF) auf dem Südstädter Eisfabrikgelände zu sehen.

Die Aufnahmen von schier unendlichen Häuserfassaden und futuristischen Skylines haben zunächst enorme Wucht. Doch je mehr man sieht, desto langweiliger wird es, desto lebloser und uniformer wird die Architektur. Alles ist nur monströs. Bangkok, Dubai, Hongkong, Kairo, Mumbai, Shanghai, Tokio – egal. Und weil es so egal ist, verzichtet der in Wiesbaden und Worpswede lebende Künstler auch darauf, seine Bilder zu verorten. Warum auch? Mit dem Ort hat dieser Wachstumswucher ohnehin nichts mehr zu tun. In ihrer abweisenden, unnatürlichen Anmutung verkommen die Städte zum stadtgewordenen Selbstzweck, höher, größer, weiter. Zum Symbol taugt nur, was überragend ist und alles andere in den Schatten stellt.

Menschen? Kein Faktor.

Die Menschen, von denen das alles erdacht ist, Menschen, für die es gemacht ist und über deren Anzahl die Größe dieser Moloche immer noch bestimmt werden, sind bei Strasser kein Faktor. Natur übrigens auch nicht, höchstens Sand auf zu bebauenden Flächen. Und auf einem Friedhof am Stadtrand mit einer grauen Hochhauskulisse im Hintergrund. Auf der Galerie versammelt Strasser Ausschnitte von Fassadenansichten, manchmal 30 Stockwerke, alle gleich. Flüchtig betrachtet ist es Grafikkunst, die in ihrer förmlichen Strenge gut zu verbergen weiß, dass sich hinter den Mauern und Fenstern Tausende Individuen befinden.

Strassers Distanz lenkt den Blick bewusst auf das große Ganze, auf die Idee von sozialer Zukunft und auf uferlosen Fortschrittsglauben. Haben wir uns die Zukunft irgendwann so vorgestellt? Die Gedanken fließen, wenn man in der GaF steht. Schneller als der Verkehr auf den Fotos.

Jürgen Strasser „Schöne neue Welt“, bis zum 11. Oktober in der GaF, Eisfabrik, Seilerstraße 15d, donnerstags bis sonntags 12 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei. An diesem Wochenende ist die Galerie Station des Zinnober-Kunstvolkslaufs, an dem sich 65 hannoversche Kunstorte beteiligen. Infos und Programm: hannover.de.

Von Uwe Janssen