Hannover

Alte Zeitungen haben so etwas Beruhigendes. Denn sie sagen uns, dass alles ist schon einmal passiert ist, dass sich jede Aufregung irgendwann legen wird und dass die Vergangenheit eigentlich nie so ganz vergangen ist. Die Künstlerin Ulrike Enders (von der auch die beiden Regenfiguren am Kröpcke stammen) hat im Jahr 2000 eine eher stille Arbeit aus Zeitungspapier angefertigt. Ihr „Ehepaar“ zeigt zwei Gesichter, eines ganz, das andere nur zur Hälfte. Die Gesichter sind ganz aus Zeitungsseiten gefertigt. Fotos fehlen, die Leute haben nur Text im Kopf.

Wenn man nah an das Werk herantritt, kann man Meldungen und Kommentare aus vergangener Zeit lesen. Oder Leserbriefe. Einer scheint sich auf das Opernhaus zu beziehen, das damals eine Zeit lang geschlossen war. Und dann ist da der Brief zu lesen: „Die lange Zwangspause hat den Leuten hoffentlich gezeigt, dass es ohne uns still wird. Dass ein wesentlicher, relevanter Teil des Lebens fehlt.“ Und das mehr als zwanzig Jahre vor Corona. Die beiden Gesichter schauen ernst und mild.

Neben den Zeitungsköpfen von Ulrike Enders (und einigen ihrer Holzfiguren) sind in der Ausstellung auch Werke von zehn weiteren Künstlern zu sehen. Geplant waren gemischte Doppel: Mitglieder der „Gruppe 7“ sollten jüngere Partnerkünstler einladen. Entstanden ist eine interessante Mischung – von Doppelungen, gegenseitigen Kommentierungen oder von Werken, die irgendwie in Beziehung zueinander stehen ist allerdings eher wenig zu sehen. Macht aber nichts.

Kohle, Schwefel und Salpeter

Zu entdecken ist hier allerlei: Arbeiten von János Nádasy, Wolfgang A. Piontek oder Pepa Salas Vilar. Oder eine große und ganz erstaunliche Installation von Rolf Sextro. Er hat Äste vom Haselnussbusch so bemalt, dass sie mit Kohle, Salpeter und Schwefel korrespondieren. Aus diesen Stoffen wird Schwarzpulver hergestellt. Zur Ausstellungseröffnung soll der Künstler im Hof der Eisfabrik eine aus diesen Ingredienzien selbstgebastelte Bombe gezündet haben. Als ob sein farbenfrohes Werk nicht explosiv genug sei.

„Duale“. Bis zum 13. Juni in der Eisfabrik in der Seilerstraße 15 d in Hannover.

Ausschnitt aus Rolf Sextros Arbeit „Schwarzpulver“. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Von Ronald Meyer-Arlt