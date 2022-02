Hannover

Man mag es kaum glauben, aber eine der erfolgreichsten deutschen Kriminalroman-Serien spielt in Hannover. Verfasserin ist jedoch keine gebürtige Hannoveranerin, sondern die Allgäuerin Susanne Mischke, die allerdings zeitweise selbst in Hannover gelebt hat. Dass sich die Autorin gut mit Stadt und Leute auskennt, merkt man den Büchern dieser Reihe an. Sie bieten neben viel Lokalkolorit und einem hohen Wiedererkennungswert stets sehr solide Krimikost. Sie sind spannend, wirklich gut und zuweilen leicht ironisch geschrieben, aber auch Aktuelles wie jetzt die Corona-Krise kommt in ihnen vor.

Ein eigenwilliger Ermittler

Los ging die Reihe 2008 mit „Der Tote vom Maschsee“, nun ist mit „Eiskalt tanzt der Tod“ bereits der elfte Band erschienen. Fleißiger ist wohl nur Klaus-Peter Wolf mit seinen Ostfriesenkrimis, der im fast gleichen Zeitraum auf erstaunliche 15 Bücher kommt. Ganz ähnlich wie bei Wolf steht auch bei Mischke ein eigenwilliger Ermittler im Mittelpunkt. Bei ihr ist es Bodo Völxen, der durch ein Team aus echten Charakterköpfen unterstützt wird. Dieser Hauptkommissar der hannoverschen Mordkommission, der eine seltsame Schwäche für Schafe hat, wird nun im aktuellen Roman von seiner Frau zu einem gemeinsamen Tango-Tanzkurs verdonnert.

Ein ziemlich komplexes Verbrechen

Schuld ist daher nicht der Bossa Nova, dass Völxen fast hautnah Zeuge eines Mordes wird. Opfer ist sein argentinischer Tangolehrer, Aurelio Martinez, der in seiner noblen alten Villa im hannoverschen Zooviertel erschlagen aufgefunden wird. Martinez war zwar nicht mehr der Jüngste, aber immer noch ein echter Lebemann mit einer großen Schwäche für den weiblichen Teil der Menschheit. Und er hat sehr viel südamerikanisches Temperament gehabt, was auch Völxens Frau sichtbar beeindruckt hat. Doch wie sich bei den Ermittlungen herausstellt, hat dieser Bilderbuch-Argentinier offenbar auch eine dunkle Vergangenheit besessen, mit der sein Tod wohl etwas zu tun haben könnte.

Wie es der Autorin in ihrem Roman gelingt, aus dem eigentlich ganz normalen Mordfall ein ziemlich komplexes Verbrechen mit politischen Hintergründen zu entwickeln, bleibt nie plump vordergründig und ist vor allem sehr unterhaltsam geschrieben. Richtig amüsant sind wieder die vielen kleinen Anekdoten rund um das originelle Ermittlerteam, die wie bei jeder langlebigen Serie einen großen Teil der Geschichte ausmachen. Kurzum: ein wirklich lesenswerter Krimispaß nicht nur für Hannoveraner.

Susanne Mischke: „Eiskalt tanzt der Tod“. Piper Verlag. 336 Seiten, 16 Euro. Die Autorin liest am Donnerstag, 10. Februar auf Einladung der Buchhandlung Leuenhagen & Paris in der Oststädter Apostelkirche. Beginn: 19.30 Uhr

Von Ernst Corinth