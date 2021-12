Herr Lieben-Seutter, die Eröffnung der Elbphilharmonie vor fünf Jahren galt als kraftvolles Lebenszeichen der oft schon totgesagten Klassik. Gilt das noch für den alltäglichen Betrieb?

Meiner Meinung nach hat die Elbphilharmonie die Rolle erfüllt, die rund um die Eröffnung sehr stark auf sie projiziert wurde, und sie erfüllt sie nach wie vor. Sie ist eines der wichtigsten Konzerthäuser weltweit und durchaus eine Zukunftsgarantie für die Klassik, was unter anderem damit zu tun hat, dass wir das Publikum hier in Hamburg zuverlässig verdreifacht haben. Es hat sich bewahrheitet, dass ein neues Stammpublikum für die Klassik entstanden ist.

Was ist das für ein Publikum?

Die Daten sind lückenhaft, wir können aber immerhin hochrechnen, dass zwischen 80 und 85 Prozent des Publikums aus Hamburg und der Metropolregion kommen. Beim Altersschnitt ist es mehr der tägliche Blick in den Saal, der mir zeigt, dass Klassik keineswegs nur etwas für ältere Jahrgänge ist.

Wie ist die Elbphilharmonie bis jetzt durch die Pandemie gekommen?

In der Phase des Lockdowns haben wir uns um die freiberuflichen Künstler in Hamburg gekümmert. Gemeinsam mit Kunden, Förderern und Unterstützern konnten wir eine Million Euro an Ausfallhonoraren verteilen. Später konnten wir Impfangebote für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einiger Kulturinstitutionen und zuletzt frei zugängliche Impfungen für jedermann organisieren. Das sind Dinge, die als Signal wichtig waren. Gleichsam als Belohnung kommt das Publikum, wann immer es möglich ist. Ich glaube, die Elbphilharmonie hat sogar an Bedeutung gewonnen, weil sie die Gemeinschaftserlebnisse schafft, die lange gefehlt haben. Im Großen Saal lassen sich die besonders gut erleben, weil nicht alles auf die Bühne fokussiert ist, sondern man immer auch einen Teil des Publikums vor Augen hat. Publikum und Künstler kommunizieren hier auf Augenhöhe miteinander.

Die Elbphilharmonie hat so viele Gastspielanfragen wie kein anderes Konzerthaus. Wer darf da eigentlich auftreten?

Der NDR mit seinen Klangkörpern und das Philharmonische Staatsorchester Hamburg haben ein Vorbuchungsrecht: Beide zusammen sind für rund ein Drittel der jährlich 380 Veranstaltungen im Großen Saal zuständig. Ein weiteres Drittel wird von privaten Veranstaltern organisiert: Sowohl von denen, die seit vielen Jahren hochkarätige Klassik anbieten, als auch von gelegentlichen Veranstaltern auch im Pop- und Jazzbereich. Das letzte Drittel veranstalten wir als Hamburg Musik selbst.

Am 11. Januar 2021 ist im Großes Saal der Elbphilharmonie ein Jubiläumskonzert geplant. Eine ursprünglich zu diesem Termin vorgesehene Lichtinstallation wird in den April verschoben.

Was machen Sie in Ihren eigenen Konzerten? Haben Sie noch den Anspruch, Dinge zu bieten, die es sonst nicht zu hören gibt, oder mussten Sie Ihre Strategie ändern?

Unsere Grundannahme, dass die Elbphilharmonie ein Ort ist, bei dem das Publikum offener für Neues ist, hat sich bestätigt. Wir haben regelmäßig volle Säle bei Musik des 20. und 21. Jahrhunderts und bei Künstlern, die hierzulande noch nicht so bekannt sind. Und das ist keineswegs der Tatsache geschuldet, dass es Leute gibt, die nur mal das Gebäude sehen wollen. Es sind gerade die Wiederholungstäter, die dem Qualitätsversprechen des Hauses trauen und kommen, auch wenn sie den Namen des Komponisten noch nie gehört haben. Zur Gesamtdarstellung gehören natürlich auch die großen Stars und die Hits des Repertoires.

Nach fünf Jahren haben Sie vermutlich einen Großteil Ihrer Pläne realisiert. Wie lange kann die Elbphilharmonie noch Neues, Tolles, Spannendes bieten?

Es gab tatsächlich eine lange Wunschliste mit speziellen Werken, die ich hier unbedingt aufführen wollte. Diese Originalliste ist im Wesentlichen abgearbeitet. Aber das Repertoire speziell des 20. Jahrhunderts, das sich in der Elbphilharmonie besonders gut darstellen lässt, ist nahezu endlos. Da gibt es noch viel zu entdecken.

Wann haben Sie zum letzten Mal über Akustik gesprochen?

Das ist im konstruktiven Sinn immer ein Thema, weil der Große Saal so weltbekannt ist und die Meinungen auseinander gehen von „Der beste Saal, den man sich vorstellen kann“ bis zu „sehr problematisch“. Daher spreche ich mit verschiedenen Künstlern und Dirigenten häufig darüber. In der Öffentlichkeit geht es jetzt aber eher um das Gesamterlebnis. Es ist immer noch wichtig, in der Elbphilharmonie gewesen zu sein und besondere Ereignisse erlebt zu haben. Da hat Hamburg ein bisschen aufgeschlossen zu Städten wie München oder Wien, wo die Taxifahrer Bescheid wissen, was am Abend in der Oper gespielt wird.

Ihr Vertrag als Intendant läuft bis 2024. Wie ist die Perspektive für die Zeit danach?

Das wird schon weitergehen. Alle Beteiligten sind daran interessiert.

Müssen Sie die lange Baustellenzeit noch nachsitzen oder haben Sie das langsam verkraftet?

Die Baustellenzeit habe ich am Tag der Eröffnung vergessen. Dass wir uns während der Bauphase mit all ihren Skandalen eine einigermaßen dicke Haut zugelegt haben, ist aber manchmal noch immer hilfreich.

Die Fertigstellung und Eröffnung der Elbphilharmonie fielen in die Amtszeit von Olaf Scholz als Erster Bürgermeister in Hamburg. Was sagt Ihnen das über den Bundeskanzler Scholz?

Ich freue mich durchaus, dass er es geworden ist, und bin als Neo-Hamburger auch ein bisschen stolz. Ich habe hautnah miterlebt, wie er hier ein sehr schwieriges Problem zur allgemeinen Zufriedenheit gelöst hat. Darum setze ich große Hoffnungen in ihn.

