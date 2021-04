Elbphilharmonie: Musikbetrieb wird Ostern online wieder aufgenommen

Hamburg

Intendant Christoph Lieben-Seutter weiß auf Anhieb selbst nicht mehr, wann im Großen Saal der Elbphilharmonie zuletzt ein reguläres Konzert vor Publikum stattgefunden hat. War es das Kammermusikfest am 31. Oktober vergangenen Jahres mit Stücken von Brahms, Telemann und Smetana unter Corona-Bedingungen?

Der letzte Auftritt ohne Einschränkungen war wohl vor mehr als einem Jahr, am 13. März, als der Pianist Brad Mehldau mit seinem Trio einen zu dreiviertel gefüllten Saal mit feinen Jazzgespinsten zum Jubeln brachte. Damals jedenfalls musste Lieben-Seutter auf die Bühne treten und das vorläufige Ende des Konzertbetriebs verkünden. Wie lange der Saal unbespielt bleiben würde, war nicht abzusehen.

Staub von 4765 Pfeifen

Jetzt stand der Intendant wieder auf der Bühne, um vor ein paar Medienleuten so etwas wie das Wiedererwachen des großen Saals zu begehen. Anlass war der Frühjahrsputz, der an der Konzertorgel vorgenommen worden war. Der stand an, weil vor vier Jahren, als der Hamburger Wunderbau eröffnet werden sollte, ein Bauunternehmen das Instrument eingestaubt hatte. Damals war keine Zeit mehr, um den Schaden vor dem Einweihungskonzert zu beheben. Jetzt nutzten Orgelbauer Philipp Klais aus Bonn und seine Techniker den Shutdown, um die 4765 Pfeifen zu reinigen – die kleinste ist nur wenige Zentimeter groß, die größte mehr als zehn Meter lang.

„Ich höre schon den Unterschied, weil ich den Charakter jedes Registers kenne“, sagte Iveta Apkalna, lettische Titularorganistin des Konzerthauses. „Diese Orgel hat wahnsinnig viel Charakter. Das genieße ich, aber einfach ist es nicht“, sagte die mehrfach ausgezeichnete Lettin, die Orgeln auf der ganzen Welt spielt.

Sie hatte sich auch noch ein paar kosmetische Eingriffe gewünscht – Veränderungen von Register-Charakteren und einzelnen Tonfarben, die, so gibt sie selbst zu, der gemeine Konzertbesucher kaum wahrnehmen wird. Ernsthaft ist sie aber der Ansicht, dass das Instrument, das sich mit zum Teil frei hängenden Röhren in die edle Architektur einfügt, auf die Einsamkeit der vergangenen Monate missmutig reagiert.

Es sollte also etwas aufgemuntert werden. Apkalna erledigte das mit einer fulminanten Toccata und Fuge d-Moll, dem bekanntesten Orgelwerk von Johann Sebastian Bach. Die Vielfalt der Klangmöglichkeiten führte sie danach anhand des ersten Satzes aus Charles-Marie Widors 5. Orgelsinfonie vor. Mit Jahrmarktmusik, sakralen und großen Orchesterklängen füllte sich der große Raum, um zuletzt bei Paul Dukas Ballett-Fanfare „La Périe“ einem Blaskapellen-Sound zu weichen, der an frühere „Tagesschau“-Erkennungsmelodien erinnerte.

Musik für alle aus der Elbphilharmonie

Damit die Orgeldemonstration nicht ein exklusives Vergnügen für wenige bleibt, soll es über Ostern Musik für alle aus der Elbphilharmonie geben. Nicht als Erlebnis im Konzertsaal, sondern als Livestream. An Karfreitag (19 Uhr) überträgt die Elbphilharmonie die „Matthäus-Passion“, allerdings nicht aus dem Großen Saal, sondern aus Südfrankreich: Das Barockensemble Pygmalion spielt Bachs geistliches Werk in der Église de la Madeleine in Aix-en-Provence. Der Karsamstag gehört dem experimentierfreudigen Ensemble Resonanz, dessen Heimat der kleine Elbphilharmonie-Saal ist. Es kombiniert Josef Haydns Passionsmusik „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“ mit Texten des 2013 gestorbenen Schriftstellers Wolfgang Herrndorf, die die Schauspielerin Birgit Minichmayr vorträgt (20.15 Uhr). Am Ostersonntag wird der finnische Jazzpianist Iiro Rantala von der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen begleitet, Poulenc, Mozart und ein „Best of Beethoven“ stehen auf dem Programm (20.15 Uhr).

Ein Schimmer Hoffnung

Wann wieder ein größeres Publikum in die Säle gelassen werden kann, darüber hat Intendant Lieben-Seutter keine gesicherten Informationen. Einen Schimmer Hoffnung hat er noch, dass Iveta Apkalna am 21. April ihr Programm „Zwischen Barock und Minimal Music“ an der gereinigten und neuintonierten Orgel präsentieren kann. Wenn nicht, muss sich das Publikum auch weiterhin mit Online-Konzerten begnügen.

Informationen zum Programm findet man unter: www.elbphilharmonie.de/de/programm. Einblicke in die Orgel gibt es unter: https://www.elbphilharmonie.de/de/mediathek/erklart-die-orgel-der-elbphilharmonie/373

Von Michael Berger-Lübeck