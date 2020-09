Elena Ferrantes neuer Roman „Das lügenhafte Leben der Erwachsenen“

Berlin

Elena Ferrante ist nicht die erste Vertreterin ihrer Zunft, die Neapel ein literarisches Denkmal gesetzt hat, aber wohl die erfolgreichste. Von ihrem vierbändigen Romanepos „Meine geniale Freundin“ hat die italienische Schriftstellerin, die ihren Namen hinter einem Pseudonym verbirgt, allein in der deutschen Fassung mehr als zwei Millionen Exemplare verkauft. Es ist ein Epochenroman, der den Lebenslauf zweier Frauen mit einem halben Jahrhundert Geschichte und dem gesellschaftlichen Wandel in ihrer Stadt und im ganzen Land verknüpft.

Elena Ferrante: „Das lügenhafte Leben der Erwachsenen“. Aus dem Italienischen von Karin Krieger. Suhrkamp. 415 Seiten, 24 Euro.

Auch in ihrem neuen Roman „Das lügenhafte Leben der Erwachsenen“ führt die Autorin ihre Leser wieder nach Neapel. Ging es in „Meine geniale Freundin“ in die schäbigen Elendsquartiere, so ist nun die Oberstadt am Vomero-Hügel der Schauplatz: Dort, wo die Besserverdiener leben und von wo man einen postkartenwürdigen Ausblick auf den Vesuv und die Bucht von Neapel mit den Inseln Capri und Ischia hat.

Die böse beste Freundin

Hauptfigur ist die Schülerin Giovanna, zu Beginn der Handlung 1992 ist sie 13 Jahre alt. Sie muss lernen, zwischen Schein und Sein zu unterscheiden. Erst entdeckt sie, dass es da eine Tante und noch mehr Verwandte in der Unterstadt gibt, von denen sie gar nichts wusste. Ihr Vater, Gymnasiallehrer und stadtbekannter Intellektueller, will mit denen da unten nichts zu schaffen haben.

Dann kommt heraus, dass der Vater die Mutter schon seit vielen Jahren betrügt, und zwar mit der Frau seines besten Freundes und Mutter von Giovannas Freundinnen Angela und Ida. Die Eltern trennen sich. Giovanna, bis dahin eine Musterschülerin mit ausgeprägtem Faible für klassische Literatur, lässt in der Schule stark nach und interessiert sich bald auch mehr für Jungs als für Bücher.

Freundschaft und Familienzwist, Liebe und Verrat, Vergangenheit, die sich nicht verdrängen lassen will, viele vertraute Ferrante-Elemente finden die Leser auch im neuen Roman wieder. Die Gleichung verlogene Reiche oben und herzensgute Arme unten wirkt allerdings manchmal etwas zu klischeehaft – nicht die einzige Schwäche des Romans. Die Handlung plätschert ohne große Höhepunkte dahin, der Lesesog, der einen durch vier Bände „Geniale Freundin“ zog, mag sich hier nicht recht einstellen.

Von Klaus Blume