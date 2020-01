Hannover

Am Montag jährt sich der Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz zum 75. Mal. Das ist der Anlass für das Konzert „The Night“ – eine besondere Gedenkveranstaltung im Kuppelsaal. Darin verbindet sich synagogale Musik mit Auszügen aus einem Buch von Elie Wiesel, in dem dieser von seinen Erfahrungen in dem Vernichtungslager berichtet. Regionspräsident Hauke Jagau hat das literarische Konzert bei der Uraufführung in Kaliningrad erlebt und sich dafür eingesetzt, es auch nach Hannover zu bringen, wo es nun genau am symbolträchtigen Datum aufgeführt wird.

Als Partner hat Jagau die Villa Seligmann und ihren neuen Direktor Eliah Sakakushev-von Bismarck mit ins Boot geholt. Der hat unter anderem dafür gesorgt, dass das internationale Projekt eine spezifisch hannoversche Note bekommt. In einem mehr als 100-köpfigen Ensemble singen nun etwa die beiden Synagogalchöre der Stadt gemeinsam mit Mitgliedern aus anderen hannoverschen Chören.

Zäsur für die Villa Seligmann

Für Sakakushev-von Bismarck markiert das Projekt aber auch eine wichtige Zäsur für seine eigene Arbeit in der Villa Seligmann. Vor einem Jahr hat er die Leitung der Institution von Andor Izsák übernommen, der die von ihm begründete Institution über Jahre geprägt hat. Der Generationswechsel lief nicht reibungslos ab, aber nun scheinen sich die Verhältnisse geklärt zu haben. „Ein schwieriges erstes Jahr ist abgeschlossen“, sagt der neue Direktor. „Jetzt fühle ich mich wohl und am richtigen Platz.“ Dazu dürfte auch beitragen, dass die Siegmund-Seligmann-Gesellschaft, die die Villa betreibt, seinen Vertrag entfristet und seine Position gestärkt hat.

Die Notwendigkeit des Gedenkens

Es sei gelungen, das Profil der Villa als Haus für jüdische Musik zu erweitern und einige Veränderungen anzustoßen, sagt der neue Leiter. Das betrifft auch die Gedenkkonzerte, die bisher zweimal jährlich in der Marktkirche veranstaltet wurden und bei denen stets Chorwerke von Louis Lewandowski im Mittelpunkt standen. „Die Konzerte waren in ihrer bisherigen Form schön – vielleicht etwas zu schön und harmonisch“, sagt Sakakushev-von Bismarck: „Solche Veranstaltungen sollten ruhig stärker die Dringlichkeit des Gedenkens betonen.“

Das Konzert im Kuppelsaal markiert für ihn also eine Zäsur in der bisherigen Tradition. Gemeinsam mit Vertretern der Marktkirche und weiteren Organisationen arbeitet er gerade an einem neuen Konzept für das nächste Konzert im November.

Ein Teamplayer als Direktor

Die Zusammenarbeit mit Partnern hat ohnehin hohen Stellenwert für den Direktor: Darum gibt es in der Villa nun erstmals einen künstlerischen Beirat, der mit Experten für jüdische Musik besetzt ist. Dazu gehört auch Sarah Ross, die Leiterin des Europäischen Zentrums für jüdische Musik an der hannoverschen Musikhochschule – einer Position, die sie 2015 in einem ebenfalls schwierigen Generationswechsel von Izsák übernommen hat.

Opernstar in der Villa

Die Gedenkkonzerte machen nur einen kleinen Teil des hochkarätigen Programms aus, das die Villa Seligmann nun ausrichtet und Ende des Monats vorstellen wird. Mehr als 30 Veranstaltungen sind in diesem Jahr geplant. Darunter sind glanzvolle Konzerte wie ein Auftritt der Star-Mezzosopranistin Vesselina Kasarova am 11. Oktober. Die Sängerin tauscht dabei die große Opernbühne, die sie oft mit Kollegen wie Anna Netrebko teilt, mit dem intimen Rahmen der Villa. Dort singt sie ein Programm mit zeitgenössischen Werken, die einen jüdischen Bezug haben, sowie Vertonungen von Texten aus dem Alten Testament von Händel.

Trotz der Prominenz von Kasarova ist auch dieses extra für Hannover zusammengestellte Konzert, das einen Eindruck von den guten Kontakten des neuen Hausherrn vermittelt, typisch für das Programm der Villa. Er verstehe sein Haus als „eine Außenstelle des Judentums“, sagt Sakakushev-von Bismarck. „Es ist unabhängig von anderen Organisationen und Gemeinden und soll als ein Ort der Begegnung zwischen Juden und Nicht-Juden in hellem Licht erstrahlen.“

Musik als Erklärung

Musik spiele dabei eine wichtige, aber auch sehr spezielle Rolle, die das Profil der Villa fortan prägen soll: „Wir wollen nicht nur, aber eben auch mit der Musik als Medium die jüdische Kultur und Tradition, jüdische Religion und Identität erklären.“ Und je schwieriger Zeiten seien, fügt er mit Blick auf ein Erstarken des Antisemitismus auch in Deutschland hinzu, desto wichtiger sei diese Aufgabe.

Er selbst aber fühlt sich in Hannover inzwischen sehr wohl. „Ich schätze mich glücklich, in der Stadtgesellschaft so gut aufgenommen worden zu sein, und fühle mich sehr unterstützt.“

Für „The Night Holocaust Concert“ am 27. Januar um 19 Uhr im Kuppelsaal der HCC gibt es nur noch wenige Restkarten an der Abendkasse.

