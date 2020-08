Hannover

Was macht ein Komponist, wenn keine Opern aufgeführt werden dürfen? Er schreibt sein erstes Oratorium, das zumindest auf dem Papier den vordergründig moralischen Kriterien standhält, die im Rom des frühen 18. Jahrhunderts zum vorübergehenden Verbot geführt haben. „Il Trifonfo del Tempo e del Disimganno“ – Der Triumph der Zeit und der Erkenntnis – heißt das trickreiche Stück, das der erst 22-jährige Georg Friedrich Händel nach einer Vorlage seines Gönners, dem römischen Kardinal Benedetto Pamphili, für die musikdramatische Dürrezeit komponiert hat.

Lesen Sie auch: Carmen und Otello: Das plant die Staatsoper

Anzeige

In Hannover soll das Werk nun mehr als 300 Jahr später in einer Zeit erklingen, in der die Produktion von Oper wieder stark erschwert ist. Abstandsregeln zwischen Sängern, Musikern und Publikum schränken die Wahl der Stücke erheblich ein. Die große „Faust“-Oper, die Elisabeth Stöppler ursprünglich zum Auftakt der neuen Saison an der Staatsoper inszenieren sollte, erwies sich schnell als zu opulent, und auch Bohuslav Martinus Choroper „The Greek Passion“, an der man bis zum Lockdown geprobt hatte und die im aktuellen Programmbuch der Staatsoper noch als Eröffnungspremiere angekündigt ist, muss weiter zurückgestellt werden.

Weitere HAZ+ Artikel

Mutig und tatkräftig

Statt sich mit Kammermusikfassungen und konzertanten Aufführungen zu behelfen, hat man sich an der Oper nun für die Saisoneröffnung für die große Lösung entschieden, und kurzfristig eine ganz neue Produktion mit Händels frühem Oratorium auf den Weg gebracht, das in originaler Besetzung gespielt werden kann. Für Regisseurin Stöppler ist das genau der richtige Weg. „Wir können nicht so tun, als ob nichts gewesen wäre, und möglichst schnell weitermachen wie bisher“, sagt sie. „Theater, selbst die große Oper, kann unmittelbar auf unsere Zeit reagieren.“ Und diese Chance sollte man nicht ungenutzt verstreichen lassen.

Wenn sie sagt, die Staatsoper gehe „tatkräftiger und mutiger als viele andere Häuser“ mit den Herausforderungen um, die die Corona-Pandemie mit sich bringt, dann ist das kein Lokalpatriotismus. Zwar ist Stöppler 1977 in Hannover geboren, aber sie hat nur vier Jahre hier gelebt. Später ist sie als Jungstudentin im Fach Klavier wieder regelmäßig aus Osnabrück in ihre Geburtsstadt gependelt.

Lesen Sie auch: Schiller und Kleist: Das plant das Schauspiel

Doch das Klavierspiel erschien ihr irgendwann zu einsam und ist nun – genau wie ihr späterer Schauspielunterricht in Rom – Grundlage für ihre Karriere als Opernregisseurin. In Hamburg hat Stöppler Musiktheaterregie bei Götz Friedrich und Peter Konwitschny studiert. Dass sie im vergangenen Jahr den deutschen Theaterpreis „Der Faust“ für ihre „Götterdämmerung“-Inszenierung in Chemnitz gewonnen hat, war eine fast überfällige Auszeichnung: Nach tastendem Beginn (unter anderem mit einer „Zauberflöte“ 2008 in Hannover), gehört sie längst zu den interessantesten und gefragtesten Regisseurinnen ihrer Generation.

Ein großes Geschenk

In Händels frühem Oratorium, das anders als seine späteren britischen Blockbuster nicht auf biblischen Texten basiert, hat sie es nun mit vier Allegorien – der Schönheit, der Zeit, dem Vergnügen und der Erkenntnis – zu tun, die in ein Streitgespräch eintreten. „Das klingt sehr abstrakt“; sagte Stöppler, „es ist aber eigentlich sehr konkret.“ Das Stück erzähle von vier Menschen, die „in der Auseinandersetzung mit sich selbst aus der Krise kommen“, und auch von der „Sehnsucht, aus der Isolation herauszukommen“.

Die Regisseurin möchte die für sie offensichtliche Parallele zur Corona-Zeit fruchtbar machen und auch ein Theater, in dem die Sänger sechs Meter Abstand zueinander halten müssen, als einen Raum erlebbar machen, der „innere Sphären“ öffnet. Die Arbeit an dem Händel-Stück, bei der sie der Dramaturg Martin Mutschler und der Dirigent David Bates unterstützen, empfinde sie jedenfalls als ein „großes Geschenk“. Ab September kann sich auch das Publikum daran erfreuen: Nach derzeitigen Planungen sind 217 Zuschauer pro Vorstellung zugelassen. Der Vorverkauf läuft.

Von Stefan Arndt