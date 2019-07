Hannover

Schluss mit lustig? Kommt darauf an, wie man es sieht. Und hört. Und betont. Auf jeden Fall ist es ein Abschied ganz ohne Reden. Aber nicht ohne Worte. Staatsopernintendant Michael Klügl, der mit tosendem Applaus begrüßt wird, will nämlich kurz erklären, dass ein wesentlicher Programmteil dieses Abschiedsabends leider ausfallen muss: Das geplante Picknick im Grünen – ein paar Unverdrossene breiten ihr mitgebrachtes Mahl einfach im Opernfoyer aus. Die Pause behält aber aus umbautechnischen Gründen Bayreuthformat, nur ist hier die kulinarische Versorgungslage schlechter als auf dem Grünen Hügel.

Klügl erklärt auch noch, wie es zum latent drohend klingend Motto des Abends kommt: „Ende Spaß“ schreibt ihm seine Assistentin Nicole Novak regelmäßig in den Terminkalender, um das Ende jeder Spielzeit zu markieren. Was immerhin die richtige Arbeitsmoral belegt: Hier macht die Arbeit eben Spaß.

Stimmungsstark bis wehmutsvoll

Diesen Spaß teilen sich in den folgenden Stunden im vollen Opernhaus Ballettfreunde und Opernfans und -förderer, erfreulich viel junge Leute und reichlich Kulturprominenz der Stadt.

Alles beginnt zunächst wohl geordnet, perfekt arrangiert, stimmungsstark bis wehmutsvoll. Ballettdirektor Jörg Mannes und sein Ensemble blättern eine Stunde lang in ihrem choreographischen Arbeitsbuch. Vom durchaus komödiantischen Wiener Totentanz „Stirb Du, wennst kannst“ bis zum Walzertrauma der Alma Mahler. Mal sündig mit Tango, mal seelenvoll mit dem „Stabat Mater“ von Pergolesi.

„Gefährliche Liebschaften“: So zähmt man einen Macho

Die Solisten haben noch einmal ihren großen Auftritt, das Ensemble zeigt rhythmische und ästhetische Geschlossenheit. In den „Gefährlichen Liebschaften“ zeigt Mannes, wie man einen Macho (kraftvoll: Denis Piza) zähmt. Der letzte Auftritt aber gehört den wahren Helden: dem Ensemble, das höchst vital die „Heroes Symphony“ von Philip Glass beschwört. Nicht nur danach jubelt das Publikum. Und der sichtlich und hörbar gerührte Jörg Mannes bringt kaum seinen Dank für „dreizehn wunderbare Jahre“ heraus. Als Abschiedsgeschenk präsentieren er und sein Ensemble noch ein kurzes Erinnerungsstück, das mit minimalistischem Musikaufwand größten Effekt macht.

Sinnfreies Plüschtier – große Gefühle

Da kommt Rührung auf. Nur ein paar Gesichter und Körper wird man im neuen Ballettensemble wiedersehen. „Abschied ist ein scharfes Schwert“ sagt zu Beginn des zweiten Teils ein Plüschtier und schneidet sich den Puschelschwanz ab. Das ist zwar ziemlich sinnfrei, soll aber wohl signalisieren, dass es jetzt nicht ganz so tragisch werden soll, auch wenn große Gefühle verhandelt werden.

Die ersten Tränen, die gleich vergossen werden, sind prompt verlogen, wenn die Trauergemeinde aus Puccinis „Gianni Schicchi“ sich vor dem Orchester drängt. Das sitzt nämlich auf der Bühne, deshalb hat die Umbaupause so lange gedauert. Jetzt können die Musikerinnen zeigen, was sie farblich im Kleiderschrank so drauf haben, die Herren Kollegen bedienen sich unterschiedlich geschmackssicher am Krawattenständer.

Wo ist die Junge Oper?

Der ebenfalls scheidende Generalmusikdirektor Ivan Repusic spannt den Bogen von Verdi über Wagner bis Richard Strauss. Dann wird es immer laut, nicht nur im stürmischen Beginn von „Otello“. Kapellmeister Mark Rohde steuert Rossini und Zemlinsky bei. Es gibt vorzugsweise Ensembleszenen, auch wenn sich Kelly God und Khatuna Mikaberidze solistisch von Hannover verabschieden dürfen. Und eigentlich fehlt im Rückblick nur ein Beispiel der verdienten Jungen Oper.

Rührung im Publikum

Bevor Daniel Drewes, der nicht immer ganz lustige Spaßmacher vom Dienst, zum Abschluss noch die zungenbrechende Aufzählung von 50 russischen Komponisten in gut 50 Sekunden (aus Kurt Weills „Lady in the Dark“) runterrattert, gibt es noch die Schlussfuge aus Verdis „Falstaff“: „Tutto nel mondo é burla“ – alles ist Spaß auf Erden. Von wegen „Ende Spaß“.

Aber erst noch einmal Rührung auf der Bühne und im Publikum. Und danach Party im Foyer.

Von Rainer Wagner