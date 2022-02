Ernst-Erich Buder ist tot: Trauer um den Altstar unter Hannovers Schauspielern

Hannover

Trauer um Ernst-Erich Buder: Der besondere und beliebte Schauspieler, Rezitator, Chansonnier ist im Alter von 84 Jahren nach langer schwerer Krankheit gestorben.

Buder, der Hannover besonders verbunden war, zählte zu den Stadtgrößen der Schauspielkunst, wurde hier Altstar – wie nicht zuletzt Alexander May, Dieter Hufschmidt und Angela Mü. In Berlin wurde Buder 1937 geboren, ging dort zur Schule, er studierte Schauspiel am Max-Reinhardt-Seminar in Wien und spielte schon früh den Buffo. Nach diversen kürzeren Engagements an sechs verschiedenen Theatern wurde er 1971 Mitglied des Schauspiels Hannover und blieb bis 2009 Staatsschauspieler.

Von Beckett bis „Hamlet“

Kleinere und größere Rollen stattete er mit meist feiner Ironie aus, das machte schon Spaß, ihn in Klassikern von Shakespeare, Molière, oder im zeitgenössischen Theater von Tankred Dorst zu sehen. Der Estragon aus Becketts „Warten auf Godot“ war seine erste große Rolle hier, unzählige folgten. Vom Hitler im „Schweyk im Zweiten Weltkrieg“ über Lukas in „Jim Knopf“ oder Mephistopheles im „Doktor Faustus“ und dem „Hauptmann von Köpenick“ bis zum John Wayne in „John Kaltenbrunners Amerika“ reichte die Bandbreite. Buder konnte alles, spielte den Opa im „Mama hat den besten Shit“, gleichzeitig den König in „Hamlet“ und machte in Ernst Jandls Sprechoper „Aus der Fremde“ mit, das muss man erst einmal hinbekommen.

Ein Herz für die leichte Muse

Ernst-Erich Buder nahm die leichte Muse auf seine ganz persönliche Weise ernst, indem er deren bisweilen doch recht vordergründigen Humor mit hintersinnigem Spott brachte – beispielsweise in der „Stadtrevue“ über ein turbulentes Hannover. Buder hatte auch einige Auftritte im TV, sei es nun „Der Landarzt“ oder „Adelheid und ihre Mörder“. Nur war das letztlich nichts für ihn, er brauchte einfach den direkten Kontakt zum Publikum.

Buder hatte eine enge Verbindung zur Musik – sein Vater war Komponist, seine Mutter Opernsängerin – Buder sang Chansons, rezitierte im Opernhaus, bereicherte durch Zwischentexte Konzerte des Mädchenchors, moderierte Walzer-Abende mit feinen verbalen Spitzen. Zuletzt war seine Zusammenarbeit mit der Hannoverschen Hofkapelle höchst erfolgreich, wenn er hier in Silvesterkonzerten mit Texten von Ringelnatz und Wilhelm Busch auf das neue Jahr einstimmte, unter anderem mit der „Frommen Helene“, das war schon klasse.

In der Wittenbrink-Revue

Auch in seinem Ruhestand war Buder also noch eine feste Bank in der gehobenen Unterhaltung der Stadt. Aus den Liederabenden von Franz Wittenbrink etwa war er nicht wegzudenken. Und hier konnte man ihm schon glauben, wenn er davon sang, dass ihm die Frauen zu Füßen lägen. Sein Publikum lag ihm sowieso zu Füßen.

Von Henning Queren