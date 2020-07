Hannover

Sänger und Musiker vergleichen sich gern mit Spitzensportlern – schließlich sind auch bei ihnen spezielle Muskelgruppen und Bewegungsabläufe besonders gut trainiert. Florian Herrmann, der Chef der bayerischen Staatskanzlei, hat allerdings etwas anderes im Sinn, wenn er sagt, er halte es für „sportlich“, wenn am Sonnabend im benachbarten Österreich die 100. Ausgabe der Salzburger Festspiele mit „Elektra“ beginnt, der riesig besetzten Oper von Richard Strauss. „Ich will nur hoffen, dass es da dann nicht zu größeren Schwierigkeiten kommt“, sagte Herrmann mit Blick auf mögliche Corona-Infektionen während der Festspielzeit.

Im bayerischen Bayreuth hat man die Richard-Wagner-Festspiele, das zweite große Festival des Klassiksommers, schon vor Monaten abgesagt – im österreichischen Salzburg sollen nun bis zu jeweils 1000 Zuschauer die Konzerte und Opernvorstellungen besuchen. Und während in Deutschland allerorts an Ersatzprogrammen mit kleinen Besetzungen gearbeitet wird, spielt man in Salzburg zur Eröffnung eine der personalintensivsten Opern, die das Repertoire hergibt.

Corona-Tests im Orchestergraben

111 Musiker hat Strauss in seiner Partitur vorgeschrieben. An die sonst derzeit üblichen Abstandsregeln ist dabei im Orchestergraben nicht zu denken. Vorbild für die Aufführung können da weniger andere Kulturveranstaltungen sein als vielmehr die Spiele der deutschen Bundesliga: Auch die Mitglieder der Wiener Philharmoniker und die übrigen Beteiligten dieser und anderer Produktionen werden sich von nun an engmaschigen Corona-Tests unterziehen.

Keine Scheu vor Nähe: Dirigent Franz Welser-Möst bei einer Probe mit den Wiener Philharmonikern. Quelle: Barbara Gindl/APA/dpa

In Salzburg ist man sich der besonderen Verantwortung bewusst. Man sehe sich als Vorreiter für eine mögliche breite Öffnung des internationalen Kulturlebens nach dem Corona-Lockdown, sagte Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler. „Wir tragen eine große Verantwortung: Wenn es bei uns gut geht, dann ist der Weg auch für andere gebahnt“, so Rabl-Stadler in einem Interview: „Wir werden von der Kulturszene auf der ganzen Welt beobachtet.“

Besonderes Jubiläum

Das geht in diesem Jahr erstmals in der 100-jährigen Geschichte der Festspiele nicht nur vor Ort in Salzburg, sondern auch in Kinos aus aller Welt. So ist am Sonnabend ab 17 Uhr die „Elektra“-Premiere auch in Hannover, Göttingen, Oldenburg und Hildesheim live zu verfolgen. Im Anschluss wird die Wiederaufnahme der traditionsreichen „Jedermann“-Aufführung gezeigt – das „Mysterienspiel“ von Hugo von Hofmannsthal ist vor 100 Jahren bei den ersten Salzburger Festspielen uraufgeführt worden.

Trotziges Motto des Festspielgründers: Plakat zur aktuellen Ausgabe mit einem Zitat von Hugo von Hofmannsthal. Quelle: Barbara Gindl/APA/dpa

Doch auch in Salzburg ist die Pandemie deutlich zu spüren: Statt ursprünglich geplanter 200 Vorstellungen an 16 Spielstätten wird es nur 110 Vorstellungen an acht Spielstätten mit deutlich reduzierter Zuschauerzahl geben. Außerdem gelten strikte Hygienebestimmungen vor und hinter der Bühne. Für das Publikum gilt Maskenpflicht auf allen Gängen, die Eintrittskarten sind personalisiert und nur zusammen mit einem Identitätsausweis gültig. Generell gibt es nur Stücke ohne Pause, Toiletten und Büfetts bleiben geschlossen.

Pionierin aus Hildesheim: Dirigentin Joana Mallwitz probt Mozart in Salzburg. Quelle: Barbara Gindl/APA/dpa

Joana Mallwitz aus Hildesheim ist die erste Frau am Opernpult

Große Produktionen wie Luigi Nonos Oper „Intolleranza 1960“, die der hannoversche Dirigent Ingo Metzmacher leiten sollte, sind auf das kommende Jahr verschoben. Neben „Elektra“, die in einer Inszenierung von Krzysztof Warlikowski unter Leitung von Franz Welser-Möst gezeigt wird, gibt es nur noch eine einzige weitere Oper: In Mozarts „Così fan tutte“ dirigiert mit Joana Mallwitz, die in Hildesheim geboren und in Hannover ausgebildet ist, erstmals eine Frau eine Musiktheaterproduktion beim Festival. Im Schauspiel steht unter anderem Peter Handkes „Zdenec Adamec“ als Uraufführung auf dem Programm.

100 Jahre Salzburger Festspiele auf CD Die große Geschichte der Salzburger Festspiele ist eine Geschichte von großen Aufführungen. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs sind viele davon auf Aufnahmen dokumentiert. Die Deutsche Grammophon hat zum Jubiläum eine umfangreiche Box mit 58 CDs veröffentlicht. Zu hören sind unter anderem Strauss-Opern mit dem Dirigenten Karl Böhm, der nach dem Tod des Komponisten eine Art künstlerischer Nachlassverwalter dessen Werks war. Herbert von Karajan, der über Jahrzehnte der prägende Künstler des Festivals war, ist mit glanzvoll besetzten Produktionen etwa von Verdis „Troubadour“ vertreten. Nachhören lässt sich auch, wie Claudio Abbado mit einer wegweisenden Aufführung von Janáceks Oper „Aus einem Totenhaus“ dem Festival neues Repertoire erschlossen hat. Dazu kommen einige Konzertsternstunden – viel Stoff für einen großen Festivalsommer zu Hause.

Weiterer Höhepunkt der ungewöhnlichen Saison ist ein Zyklus sämtlicher Beethoven-Klaviersonaten in fünf Konzerten mit Igor Levit, dazu kommen Konzertauftritte von Dirigenten wie Kirill Petrenko und Andrew Manze. Die Salzburger Festspiele enden am 31. August. Spätestens danach wird man sehen, ob das wichtigste Klassikfestival der Welt seine sportlichen Ziele zu hoch gesteckt oder den Maßstab für die neue Normalität gesetzt hat.

Am Sonnabend, 1. August, zeigt das Kino am Raschplatz eine Liveübertragung von „Elektra“, „Jedermann“ beginnt dort um 21 Uhr.

Von Stefan Arndt