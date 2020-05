Hannover

In den Tagen um Himmelfahrt macht das Festival Swinging Hannover die Stadt normalerweise mit Gratiskonzerten vor dem Neuen Rathaus zu einer Jazzmetropole. In diesem Jahr ist das Programm wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Geplant ist, die Konzerte am Sonntag, 20. September, nachzuholen. Aber es gibt Ersatz im Netz: Am Donnerstag, 21. Mai, präsentiert das Bürgerradio MaschseeWelle von 11 Uhr bis 15 Uhr ein Jazz-Special zu Himmelfahrt.

Von 20.15 Uhr werden der Jazz Club Hannover und das Lodderbast-Kino mit dem neuen Format „ Streaming Hannover“ zudem gemeinsam einen Swinging-Hannover-Stream zu Himmelfahrt veranstalten. Auftritte von Lutz Krajenski, Lothar Krist und den Blues Shacks werden live auf den Seiten www.lodderbast.de und www.jazz-club.de übertragen.

Von Ronald Meyer-Arlt