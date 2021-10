Hannover

Die Teststudie mit den Corona-Spürhunden ist in der Halle angekommen. Nach zwei erfolgreich absolvierten Konzerten auf der Gilde-Parkbühne, folgt nun der nächste Schritt. Der Berliner DJ und Musikproduzent „Alle Farben“, bürgerlich Frans Zimmer, tritt in der Swiss-Life-Hall auf. 1000 Gäste sind dabei, um mitzufeiern.

Das Konzert ist bestuhlt, die Besucher tanzen wie die Zombies

Aus einem maskenfreien Abend, den sich mancher wohl erhofft hatte, wird allerdings nichts: Die Veranstalter haben sich entschieden, die Maskenpflicht noch beizubehalten. Doch das tut der Stimmung keinen Abbruch. Joe Metzenmacher, der glückliche Einheizer am Mischpult bereitet die Menge vor, spielt sie warm. Da das Konzert bestuhlt ist, ist der Bewegungsradius der Zuschauer etwas eingeschränkt. Und so tanzen alle ein wenig wie die Zombies, langsam und bedächtig und lustig anzuschauen.

„Alle Farben“ kommt mit Pyro-Effekten und Schwefelgeruch

„Alle Farben“ ist die erste Show in der Swiss-Life-Hall seit März 2020. Damals trat die Rockband „Papa Roach“ auf. Mancher hat noch gute Erinnerungen an das Konzert. Bei „Alle Farben“ wird sofort klar, warum Indoor-Konzerte so gefehlt haben: Hier ist alles viel härter, direkter und lauter.

Die Menschen sind unter sich. Keine Natur, keine Insekten nerven, kein Regen trübt das Vergnügen. Was hier möglich ist, hat man lange vermisst: Völlige Konzentration auf das Wesentliche, nämlich die aktuellen Dance-Radiohits. „Perron“ von Marc Marzenit zum Beispiel oder Matthew Burns’ „Talamanca“ und Younotus mit „Please tell Rosie“.

Die Bühne sieht herrlich aus, ein hohes DJ-Pult, Videowalls, dazu bunte Lichter und Strahler. Pyro-Effekte werden gezündet, es riecht nach Schwefel, dazu feuern Kanonen Luftschlangen über die Menge.

Die Dance-Fans bejubeln jeden Track und fast jeden Konfetti-Schnipsel. Selbst ein Remix von „Lemon Tree“ von „Fools Garden“ funktioniert hier, zudem landet Grace Slick mit Jefferson Airplane und „Somebody to Love“ aus dem Jahr 1967 in der Gegenwart.

Vor dem Konzert: Helferinnen verteilen Wattepads an die Besucherinnen und Besucher, die allesamt als Testpersonen fungieren. Quelle: Christian Behrens

Fleißig: Hinter den Kulissen erschnüffeln speziell geschulte Hunde eventuelle Hinweise auf Corona-Infektionen an den Wattepads. Quelle: Christian Behrens

Mit Sido geht es weiter

In der Halle wummert es, der Klang ist sehr ausgewogen, die Partymenge ist dankbar. „Alle Farben“ steigt auf sein Pult und hält eine Rede: „Wir können wieder gemeinsam feiern!“, freut er sich, die Menge wogt. Es ist ein gelungener Abend. Handys raus und die Taschenlampen einschalten, zum Techno-Countdown. Und die Hände nicht vergessen, und die Arme auch nicht.

Um 23 Uhr erfüllen Zugabe-Rufe die Halle, „Far away“ singt die Menge. Dieser Neustart hat funktioniert und viel Spaß gemacht.

Info: Am 9. Oktober geht „Back to Culture“, die Konzertreihe mit den Corona-Spürhunden, in die letzte Runde, dann mit Sido ebenfalls in der Swiss-Life-Hall. Um Karten bewerben kann man sich ab 4. Oktober, 20 Uhr.

Von Kai Schiering