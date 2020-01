Hannover

Nicht immer kann man verstehen, was genau Sänger eigentlich singen. Paul Maars kleine, charmante Nonsensgedichte unter dem Motto „Tiere & Sport“ aber reizen das Publikum beim Neujahrskonzert des Mädchenchors Hannover in der ausverkauften Staatsoper immer wieder zum Lachen. Das liegt an der schlichten, aber wirkungsvollen Vertonung von Dominik Dieterle, die hier als Uraufführung zu erleben war, und mehr noch an der fabelhaften Gesangskultur der jungen Sängerinnen: Sie beherrschen erstaunlich souverän die hohe Kunst, Noten und Worten gleichzeitig zu ihrem Recht zu verhelfen.

Im vergangenen Jahr hatte Andreas Felber beim Neujahrskonzert noch einen Platz an der Seitenbühne, nun steht er als allein verantwortlicher Leiter im Zentrum der Aufmerksamkeit. Dabei beweist der Schweizer, der auch als Professor an der Musikhochschule lehrt, dass der Generationswechsel an der Spitze des Chores bestens gelungen ist. Der Klang der jungen Stimmen lässt keine Wünsche offen: Warm und blühend bringen die Mädchen die elegante Hochromantik in Sätzen Léo Delibes zum Klingen, präzise und mit großer dynamischer Spannbreite lassen sie Petr Ebens strenges „Griechisches Wörterbuch“ tönen, das Gefühle musikalisch durchdekliniert.

Im Mittelpunkt: Andreas Felber beim Neujahrskonzert in der Staatsoper. Quelle: Katrin Kutter

Verstörende Schönheit

Der amerikanische Komponist Samuel Barber ist mit raffiniert reduzierten und doch chromatisch vertrackten Kanons im Programm und mit dem melancholischen Chorsatz „To Be Sung on the Water“, dessen verstörend schöner Schlussakkord ohne jedes Schwanken eindrucksvoll im Nichts verklingt. Leichtigkeit und Schwung verströmen „The Duck an the Kangaroo“ in einem Stück von Herwig Rutt, dem Sohn des Mädchenchorgründers Ludwig Rutt. Und mit dem Disney-Klassiker „Go the Distance“ zeigen die Mädchen, dass sie auch großes Pathos überzeugend in Klang verwandeln können.

Mit Herz und Hand: Die Nachwuchssängerinnen haben einen eigenen Auftritt in der Oper. Quelle: Katrin Kutter

Die Grundlage für solches Können wird beim Mädchenchor bereits in den drei Vorstufen unter der Leitung von Gabriele Schönwälder, Swantje Bein und Julia Wolf gelegt. Die Jüngsten präsentierten sich bei einem gemeinsamen eigenen Auftritt unter anderem mit einer auch gestisch perfekt arrangierten Version der „Tritsch-Tratsch-Polka“.

Starke junge Solisten

Wohin die Arbeit beim Mädchenchor führen kann, war auch in vielen solistischen Beträgen zu erleben: Auf der großen Bühne der Staatsoper bewährten sich Marie Falldorf, Sophia Sievers, Gesa Venzke, Elise Malcher, Anna Schote und Imke Constapel eindrucksvoll als Nachwuchssolistinnen.

Der Mädchenchor nimmt neue Mitglieder auf: Am 22. Februar gibt es von 11 bis 12 Uhr eine Schnupperprobe zum Zuhören für alle Interessierte, die Aufnahmeprüfung mit Vorsingen ist am 8. März von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 16 Uhr. Eine „feierliche Aufnahme“ der neuen Sängerinnen ist am 14. März geplant. Alle Veranstaltungen finden in der Christuskirche, Conrad-Wilhelm-Haase-Platz 1 statt.

Von Stefan Arndt