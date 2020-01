Hannover

Es ist eine Kunstform für sich: Lieder sind vollkommen anders als Opern oder Dichterlesungen mit Musik. Nirgendwo sonst gehen Wörter und Töne eine so enge Synthese ein wie hier. Im Konzertleben aber funktionieren Liederabende, die einst große Popularität genossen, inzwischen fast nur noch, wenn große Namen locken.

Beim Konzert der Kammermusikgemeinde in der Orangerie waren jetzt gleich zwei junge Duos mit Schubert-Liedern zu erleben, die zumindest in der Fachwelt bereits für Furore gesorgt haben: Beide Ensembles haben in den vergangenen Jahren reihenweise wichtige Preise gewonnen. Interessant war die Gegenüberstellung der Duos aber vor allem, weil sie ganz unterschiedliche Arten des Liedgesangs präsentierte.

Fülle und Geheimnis

Die 1993 geborene Mezzosopranistin Esther Valentin ist eine Virtuosin der musikalischen Textausleuchtung. Sie hat viel Gespür für feine Ironie, ohne sich je dahinter zu verstecken: Mit offener, lyrischer Stimme stellt sie sich mutig der Unsicherheit der Liebe, der Einsamkeit und anderen großen Gefühlen, die in Schuberts Liedern mitschwingen. Mit fabelhaft sichern Tonansätzen aus dem Nichts, mit lässiger Geläufigkeit und eleganten Phrasierungen ist ihr Gesang zudem auch technisch ein Ereignis.

Perfektes Duo: Mezzosopranistin Esther Valentin und Pianistin Anastasia Grishutina in der Orangerie. Quelle: Katrin Kutter

Dazu passt die lebendige Begleitung von Anastasia Grishutina: Klar und plastisch tönen bei ihr die Klangbilder, mit denen Schubert seine Stücke reich illustriert; zugleich kann sie dem Satz aber auch Fülle und Geheimnis verleihen, ohne die Sängerin zu unnötiger Lautstärke zu zwingen. Diesem Duo zuzuhören, ist Abenteuer und Genuss zugleich.

Deutlich rustikaler präsentieren sich der Bariton Konstantin Krimmel und seine Klavierpartnerin Doriana Tchakarova. Sie verleihen den vergleichsweise dramatischen Schiller-Vertonungen Schuberts auch mit viel Klang und Lautstärke angemessen Nachdruck. So ist dieser doppelte Liederabend ein starker Beleg für die Vitalität einer vom Aussterben bedrohten Kunst.

Der nächste Liederabend in Hannover : Am Sonnabend, 15. Februar, 19 Uhr, führen Bariton Philip Björkqvist und Pianist Boris Kusnezow Schuberts „Winterreise“ im Sprengel Museum auf.

Von Stefan Arndt