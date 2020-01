Braunschweig

Erst will sie, aber er nicht, dann will er, aber sie nicht: Es gibt wohl kaum eine Oper, deren Inhalt sich so leicht zusammenfassen lässt wie „Eugen Onegin“. Doch unter der simplen Oberfläche verbirgt sich in Peter Tschaikowskys Vertonung des Versromans von Alexander Puschkin eine kaum zu lösende Verwirrung der Gefühle. Es geht um Hochmut und Leichtsinn, um Entsagung und Ehrgefühl, um schmerzhaft unterdrückte Homosexualität und schwärmerisch auffliegende Liebe.

Transferraum zum Unterbewusstsein

Am Staatstheater Braunschweig hat nun die Regisseurin Isabel Ostermann diese Klang gewordene Seelenlandschaft in ebenso schlichte wie starke Bilder übersetzt. Ihre Inszenierung macht aus der großen Oper wieder das Kammerspiel, als das der Komponist sie ursprünglich gedacht hat. Entsprechend karg ist das weite, leere Bühnenbild von Stephan von Wedel: ein Transferraum an der Grenze zum Unterbewussten.

Er will, sie aber nicht: Eugen Onegin (Maximilian Krummen) und Tatjana (Ivi Karnezi). Quelle: Björn Hickmann

Nur ein paar Requisiten und einige folkloristische oder festliche Details an den Kostümen ( Julia K. Berndt) erinnern daran, dass es eigentlich eine Handlung gibt – ein Treffen in ländlicher Idylle, ein Ball in der großen Stadt –, doch was (Bühnen)Realität, Erinnerung oder Traum ist, lässt sich hier so genau nie unterscheiden.

Verschobene Grenzen

Ostermann verschiebt die Grenzen zusätzlich, indem sie auch die Struktur des Werkes ändert: Sie platziert die Pause des gut dreistündigen Abends in der Mitte des zweiten Aktes und nicht wie üblich an dessen Ende. Die aufpeitschende Polonaise, die sonst den zweiten Teil als eine Art Ouvertüre einleitet, illustriert bei ihr nicht wie eigentlich vorgesehen einen rauschenden Ball, sondern offenbart in einer makaberen Pantomime, dass Onegin für Lenski, den er gerade halb unabsichtlich im Duell getötet hat, mehr empfindet als nur freundschaftliche Gefühle.

Starkes, junges Ensemble

Der junge Bariton Maximilian Krummen kann in der Titelrolle gut die Last tragen, die das ganz auf das Innenleben der Figuren konzentrierte Regiekonzept ihm auflegt. Szenisch und stimmlich ragt er noch eine Spur aus dem guten Ensemble heraus, zu dem auch Ivi Karnezi, die als Tatjana mit einer der schönsten Arien der Operngeschichte glänzen kann, sowie Joska Lehtinen und Milda Tubelyté als das zweite Paar Lenski und Olga gehören.

Dirigent Srba Dinic passt sich mit dem Staatsorchester dem intimen Format der Produktion an – manchmal allerdings erscheint seine unaufgeregte Sichtweite als zu routiniert für eine Musik, die immer wieder außer sich gerät: Tschaikowskys Partitur bietet mehr als schöne Normalität.

Die nächsten Vorstellungen sind am 2., 9. und 21. Februar sowie am 12., 22., 27. und 29. März am Staatstheater Braunschweig.

Lesen Sie auch

Von Stefan Arndt