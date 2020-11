Herrenhausen

Europas neueste Kulturroute führt zu den historischen Gärten nach Herrenhausen: Erstmals ist der Park in der neuen Reiseroute des Europarats in Straßburg vertreten – und damit auch Hannover. Federführend bei der Auswahl ist das Europäische Netzwerk Historischer Gärten (ERHG), eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Spanien. Die Herrenhäuser Gärten waren 2019 als einziger deutscher Garten beigetreten, wodurch die Mindestzahl von fünf europäischen Staaten für die Kulturroute erreicht wurde. „Wir sind im vergangenem Jahr mit offenen Armen aufgenommen worden, und im nächsten Jahr werden wir ein Treffen des Netzwerkes hier in Herrenhausen ausrichten“, freut sich Ronald Clark, Direktor der Herrenhäuser Gärten.

Reiseroute europaweit beworben

Die Auszeichnung, die alle drei Jahre vergeben wird, betont die Wahrung und Entwicklung des Gartenerbes Europas, wozu auch kulturelle, touristische und pädagogische Angebote gehören. Aus touristischer Sicht verspricht sich Clark Vorteile von der neuen Kulturroute: „Die Reiseroute wird europaweit beworben. Dadurch werden noch mehr Menschen auf die Herrenhäuser Gärten aufmerksam und können sie als Reiseziel entdecken.“ Neben dem Preis als „Bester Garten Europas 2015“ ist die Teilnahme an der Kulturroute die zweite europäische Auszeichnung für die Herrenhäuser Gärten.

Mehr als 30 Kulturrouten

Zu den derzeit 28 Mitgliedern des ERHG gehören auch Weltkulturerbestätten wie die Boboli-Gärten bei Florenz, die Gärten der Alhambra in Spanien und die Gärten des königlichen Schlosses in Warschau. Die Gärten in Spanien, Portugal, Polen, Italien und Deutschland verzeichnen insgesamt acht Millionen Besucher im Jahr. Der Europarat und seine Kulturrouten setzen sich seit 1949 für die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung Europas ein. Eines seiner wichtigsten Projekte ist seit 1987 das Kulturroutenprogramm. Mittlerweile gibt es mehr als 30 Kulturrouten mit Themen von Architektur und Landschaft bis zu religiösen Einflüssen, von Gastronomie und immateriellem Erbe bis zu wichtigen Figuren der europäischen Kunst, Musik und Literatur.

Von Laura Ebeling