Die Corona-Pandemie bringt offenbar den Fahrplan für die bereits ernannten europäischen Kulturhauptstädte ins Wanken. So droht das Kulturhauptstadtjahr 2021 für Timisoara ( Rumänien), Eleusis ( Griechenland) und Novi Sad ( Serbien) um ein Jahr oder sogar um zwei Jahre verschoben zu werden. Ivan Sarar, der das Programm für die diesjährige Kulturhauptstadt Rijeka in Kroatien verantwortlich ist, bestätigte entsprechende Vorschläge. Seines Wissens sei das aber von den zuständigen europäischen Gremien bislang noch nicht beschlossen worden.

„Es könnte sein, dass es dann 2021 gar keine Europäische Kulturhauptstadt gibt, was eine schlechte Botschaft wäre“, sagte Sarar. Rijeka sei bereit, sein eigenes Kulturhauptstadtprogramm ins nächste Jahr hinein zu verlängern. „Aber für nicht allzu lange Zeit“, so der Programmleiter: Eine derartige Verlängerung würde viel Geld kosten.

Brexit gibt Spielraum

Die Kulturhauptstadt Europas ist eine Initiative der Europäischen Union. Jedes Jahr werden zwei oder drei Städte ernannt, meistens eine aus den alten EU-Staaten und eine aus den neuen. 2022 sind Städte in Litauen und Luxemburg an der Reihe, 2023 ist bislang nur das ungarische Veszprém nominiert. Turnusgemäß ist außerdem eine britische Stadt geplant – wegen des Brexits wird es voraussichtlich aber nicht dazu kommen. Hier gäbe es also Spielraum für mögliche Verschiebungen. 2024 gibt es dann sogar wieder drei Kulturhauptstädte in Österreich ( Bad Ischl), Estland ( Tartu) und Norwegen ( Bodø).

2025 werden Deutschland und Slowenien die Kulturhauptstädte stellen. In beiden Ländern laufen derzeit die Auswahlverfahren dafür. Deutsche Bewerber sind Hannover, Hildesheim, Chemnitz, Magdeburg und Nürnberg. Die Entscheidung fällt am 28. Oktober.

Halbes Programm gestrichen

In diesem Jahr ist Rijeka zusammen mit dem irischen Galway Europäische Kulturhauptstadt. Beide Städte haben ihre Programme noch vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie auf dem europäischen Kontinent gestartet. Rijeka präsentiert sich mit einem ambitionierten Programm, das Fragen der Globalisierung, der Zukunft der Arbeit und der Migration aufwirft, aber auch Projekte zur Stärkung lokaler Gemeinschaften einschließt.

Wegen der Pandemie mussten sich Sarar und sein Team an einen Lockdown im Frühjahr, an Reisebeschränkungen in Europa und an geschrumpfte staatliche und kommunale Budgets anpassen. Ungefähr die Hälfte der Programme und Projekte fiel den Maßnahmen und den Sparplänen zum Opfer.

