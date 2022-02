Hannover

Im „ABC der Demokratie“ des Schauspiels hat der Moderator Ijoma Mangold die Autorin und Journalistin Eva Menasse in die Cumberlandsche Galerie eingeladen, um in der mittlerweile beim Buchstaben „U“ angelangten Reihe über das Unheimliche zu reden. Menasse, deren letzte Veröffentlichung, der Roman „Dunkelblum“, einen Schweigepakt in einem österreichischen Dorf angesichts von Naziverbrechen behandelt, tritt die Diskussion mit einem Essay los, in dem sie die Herkunft des Wortes „unheimlich“ nicht als Gegenteil von „heimlich“, sondern von „heimelig“ herleitet: Unheimlich sei das Unerklärliche im Bekannten. „Die schauerlichsten Gespenster kommen aus uns selbst“, sagt sie.

Das bereitet den Boden für einen Abend, an dem Menasse sich zusehends in Rage redet. „Ich kann nicht die Klappe halten“, sagt sie. Und: „Es geht mir ums genaue Hinsehen.“ Was sie dann sieht, sind einerseits „große gesellschaftspolitische Fortschritte in den letzten zehn Jahren“. Aber auch: „Asoziale Medien“, die gebaut seien, um das Aggressionspotenzial ihrer Nutzer möglichst hoch zu halten. Außerdem konstatiert sie eine Zunahme an Moralismus. „Dieser totale Moralismus wird zu etwas Religiösem“, sagt die Autorin: Man beteilige sich an einem Twittermob und hätte danach das Gefühl, guter Demokrat zu sein.

Im Netz des Irrsinns

Die Debatte um #metoo sei beispielsweise anfangs eine gute gewesen – und dann von Moralismus vereinnahmt worden. „Man muss nicht jeder Frau glauben“, sagt Menasse, „es muss nur jede Frau angehört werden.“ Das Unheimliche sei, argumentiert sie, dass aus einer „Wohlstandsverwahrlosung“ heraus extreme Positionen sprössen, die keine Gegenpositionen duldeten. „Das Netz des Irrsinns hat sich um die ganze Welt gelegt.“

Moderator Mangold steht dabei etwas auf verlorenem Posten. Zwar wirft er hin und wieder mal Stichworte wie „Ambiguitätstoleranz“ in Menasses Wortfluss, versucht, ihre Argumente für klassisches Gatekeepertum mit der Frage zu entkräften, wer denn nun entscheiden solle, was veröffentlicht werden dürfe und was nicht, sagt: „Mein Vertrauen in die Institutionen ist nicht so groß, dass ich nicht froh darüber wäre, dass es eine nicht-institutionelle Gegenöffentlichkeit gibt.“ Aber letztendlich ist er Stichwortgeber für Menasses Monolog.

Eigenartige Netz-Dystopie

Sowohl Menasse als auch Mangold sind fleißige Gegenwartsbeobachter und -dekonstruierer. Doch mit freundlicher Unterstützung des nimmermüden Digitalisierungskritikers Jaron Lanier und des libertären Sprachwissenschaftlers John McWhorter zeichnet Menasse im „ABC der Demokratie“ eine eigenartig einseitig-kulturkonservative Netz-Dystopie.

Die mag punktuell ihre Berechtigung haben – dass soziale Medien wie Facebook mittlerweile herausgefunden haben, dass ein Zustand permanenter Aufregung Menschen länger auf der Seite hält und entsprechend Inhalt ausspielt, ist keine Überraschung. Dass Twitternutzer gerne einmal aus moralischer Überlegenheit heraus spontan über jemanden herfallen: Passiert. Daraus eine dunkle, unheimliche Bedrohung für die Demokratie zu konstruieren, zeugt aber eher von einer eingeschränkten Sicht der Dinge.

