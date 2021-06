Hannover

So kommt Sommerstimmung auf: Ewald Arenz‘ neuer Roman „Der große Sommer“ und Peter Maffays Schlagerballade „Es war Sommer“. Ein nostalgisches Lied, das den Soundtrack zu diesem wunderschönen Buch liefert. Erzählt wird im Roman vom 16-jährigen Frieder, der Anfang der Achtziger in einer süddeutschen Stadt einen unvergesslichen Sommer erlebt.

Dabei sind die Umstände eigentlich alles andere als schön. Weil Frieder nach den Ferien eine wichtige Nachprüfung unbedingt bestehen muss, kann er nicht mit seinen Eltern in den Urlaub fahren. Stattdessen muss er die Ferien bei seinen Großeltern verbringen, unter Aufsicht seines strengen Großvaters für die Schule büffeln und hat nur nachmittags ein wenig Zeit für seine Freunde.

Doch dann geschieht ein kleines und für ihn unbeschreiblich großes Wunder: In der Badeanstalt lernt er die gleichaltrige Beate kennen, verliebt sich in sie – „und es war Sommer, das erste Mal im Leben“ (Maffay).

Eine Zeit, in der noch alles möglich erscheint

Was der Bestsellersautor Arenz („Alte Sorten“) hier geschrieben hat, ist ein klassischer Coming-of-Age-Roman. Dabei nimmt der Leser Teil an einer Reise in eine Zeit, in der noch alles möglich erscheint. Und über die der im Rückblick natürlich verklärenden Zauber des ersten Mals liegt: das erste Verliebtsein, der erste Kuss und der erste schüchterne Sex.

Arenz beschreibt sehr einfühlsam die damit verbundene Unsicherheit und die große Angst, dies alles wieder durch ein falsches Wort, eine falsche Handlung zu verlieren. Gleichzeitig gelingt dem Autor fast beiläufig eine lebendige Schilderung der Stimmung in den frühen Achtziger Jahren, in der die Auswirkungen des Krieges noch zu spüren gewesen sind. So ist auch die Rede vom Tod, von der Vertreibung und Flucht sowie von der komplizierten Beziehung seiner Großeltern, zweier sehr interessanter Persönlichkeiten.

Aber vor allem ist das Buch eins: ein unterhaltsamer bezaubernder Sommerroman. Und genau das Richtige für diese Tage.

Ewald Arenz: Der große Sommer, DuMont, 320 Seiten, 20 Euro. Der Autor liest auf Einladung der Buchhandlung Leuenhagen & Paris am Dienstag, 22. Juni, um 19.30 Uhr, in der Oststädter Apostelkirche.

Von Ernst Corinth