Es ist das Theaterstück der Stunde und heißt, gezielt provokant und banal zugleich, „Extrawurst“. Und es wird nicht in den großen Häusern Hannovers gespielt, sondern in den aufgelassenen Räumen eines ehemaligen Supermarktes, im „Theater in der List“. Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob (nicht Netenjacob, wie das Theater in der List konsequent schreibt), zwei etablierte Kabarettautoren und Comediens, haben das als Komödie konzipierte Stück 2019 geschrieben. Seitdem ist es quer durch Deutschland aufgeführt worden, und es hat an Aktualität kontinuierlich gewonnen. In „Extrawurst“, inszeniert von Rainer Lewandowski, geht es um die Erkenntnis, dass der Mensch dem Menschen ein Wolf ist. Für das Publikum wird das verdaubar gemacht durch viele humorvolle, oft ironische, manchmal platte oder auch sarkastische Momente.

Zuschauer dürfen mitbestimmen

Schon beim Betreten des kleinen Theatersaals wird klar, dass wir uns kurz vor dem Beginn einer Vereinsversammlung befinden – und dass wir selbst zu Mitgliedern des tagenden Tennisclubs TC Engenheide geworden sind. Deswegen dürfen wir auch mitbestimmen, wenn es um die Wiederwahl des bisherigen ersten Vorsitzenden des Tennisclubs geht. Der heißt Dr. Heribert Bräsemann (Kay Szacknys) und macht seinem Namen alle Ehre. Seine zweite Vorsitzende, Mathilde Scholz (Anke Siefken), die so gern auch einmal erste Vorsitzende wäre, lässt er gar nicht erst zu Wort kommen.

Der Tagesordnungspunkt sieben bringt die Wende. Er reißt den Mitgliedern des Clubs, natürlich nur denen auf der kleinen, höchst authentisch von Willi Schlüter eingerichteten Bühne, die Fratze ihrer Alltagsfreundlichkeit vom Gesicht. Dabei geht es zuerst nur um einen neuen Grill. Die hochpreisige Anschaffung wird flott von Dr. Bräsemann durchgewunken, als die einzig erfolgreiche Tennisspielerin des Clubs, Melanie Pfaff (Inga Kolbeinsson) eine scheinbar harmlose Frage stellt: Warum denn für ihren Tennispartner im Doppel, Erol Oturan (Bohdan Swiderski), nicht ein Extragrill angeschafft werde. Als Muslim kann er seine schweinefleischfreien Bratwürstchen doch nicht auf den Grill legen, den die anderen für ihre Würste nutzen.

Melanies Mann Torsten (Hendrik Massute), ein Werbetexter, befeuert mit seinen gemeinen Reimen die aufbrechende Diskussion, und Mathilde Scholz gibt sich plötzlich als überzeugte Verteidigerin des gesunden Menschenverstandes zu erkennen, der allerdings mehr rechtspopulistisch ist, als in irgendeiner Mitte beheimatet.

Es wird immer absurder

Erol schließlich muss für alles herhalten, was türkisch ist. Er wird im Stück zum Türken schlechthin, eben dem mit der Extrawurst. Es wird immer absurder, Anschaffungen weiterer Grillgeräte werden erwogen. Für Schwule, Vegetarier, Veganer, Juden und so weiter. Eben für alle, die irgendwie anders sind, und die, so die Argumentationslinie der vorgetragenen Verschwörungsmythen, die schöne Kultur der Deutschen kapern wollen.

Soll Erol seinen Extragrill bekommen? Die Mehrheit des Publikums ist dafür; bei einer Aufführung in Bautzen soll das wohl anders gewesen sein. In dem zuerst so elegant daherkommenden 0815-Tennisclub mit Benimmkodex hausen jedenfalls nur noch mit den Zähnen bleckende Wölfe, zu denen auch Erol gehört. Die Grenzen zwischen Tätern und Opfern werden fließend.

Dem Publikum, das den Abend lang Teil des turbulenten Clublebens war, bleibt nur noch, irritiert nach Hause zu schlendern. Irritiert nicht nur, weil an dem Abend die überaus hässlichen Untiefen der Volksseele sichtbar wurden, sondern auch, weil das Ensemble zwar engagiert agierte, aber trotzdem die ganze Zeit so wirkte, als würde der Text noch direkt vom Blatt abgelesen. Das ist nicht mitreißend, sondern schafft ungewollte Distanz. Der Respekt aber, das Thema aufgegriffen zu haben, der bleibt.

Weitere Aufführungen am 29. und 30. Oktober und am 3., 5 und 7. November.

Von Frank Kurzhals