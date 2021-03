Hannover

Im Anfang steht ein Bekenntnis. „Ich komme aus einer katholischen Familie von Tag- und Nachtträumern, von schlesischen Vielrednern auf der Flucht, die auch ihre Träume einander nicht vorenthielten“, schreibt Felicita Hoppe im ersten Kapitel ihres Buches. Und sofort kommt sie ins Sinnieren darüber, ob Träume eigentlich wahr oder erfunden sind, „denn wo, wenn nicht im Traum, sind wir der Wahrheit am nächsten?“

Jesus, Jeanne d‘Arc, Christophorus

Die Büchner-Preisträgerin, aufgewachsen in Hameln, taucht in ihrer Essaysammlung „Fährmann, hol über!“ tief in die Welt der religiösen Bilder und Gesten ein, die sie seit ihrer Kindheit begleiten. Da ist Jesus, der die Ehebrecherin vor der Steinigung bewahrt, indem er etwas Geheimnisvolles in den Sand schreibt. Da ist die unerschrockene Jeanne d‘Arc, die rätselhafte Stimmen hört und mit Gottes Hilfe den Autoritäten dieser Welt trotzt („Sie ist katholisch und evangelisch zugleich“). Da ist Hoppes Lieblingsheiliger Christophorus, der in der Legende dem Jesuskind über einen Fluss hilft und dabei „schönstes und größtes Paradox – den, der ihn trägt, selber tragen muss“.

Das Christentum als Wunderkammer

Jenseits von Kirchenkritik und Kirchenskandalen ist das Christentum für Hoppe ein kultureller Resonanzraum, eine Wunderkammer faszinierender Narrative. Mit großer Lust am Erzählen lotet die 60-Jährige die poetische Kraft der alten biblischen Erzählungen von Josua und der Dirne Rahab aus. Sie ergründet die bildmächtigen Gesten von Sankt Martin und Martin Luther, dem Mantelteiler und dem Thesenanschläger: „Was dem einen sein Schwert, ist dem anderen sein Hammer“.

Keine leicht, aber eine bereichernde Lektüre

In einem einleitenden Essay attestiert Thomas Brose der Schriftstellerin einen „Hang zur Selbstexegese“. Tatsächlich reflektiert Hoppe – ähnlich wie 2012 in ihrem Roman mit dem bezeichnenden Titel „Hoppe“ - immer wieder über die eigene Person und das Schreiben. Sie philosophiert klug über Themen wie Autorität, Rollenmuster oder Anerkennung, sie zitiert Beckett und Foucault, und bei alledem springt sie zwischen Anekdote und Selbstergründung hin und her. Das ist keine leichte, aber doch eine bereichernde Lektüre.

Als Ort, an dem sie selbst einst das Fabulieren entdeckte, hat Hoppe den Beichtstuhl ausgemacht. Als sie mit fünf Jahren ihre erste Beichte ablegte und kaum reale Sünden zu bekennen hatte, war dieser für sie ein Platz, „an dem alles gesagt, aber nichts verraten wurde: das aufgespannte Ohr Gottes, dem ich straffrei anvertraute, was ich mir ausgedacht hatte“.

Beichtstuhl ist ein Ort der Erzählkunst und Fantasie

Der Beichtstuhl, in den sie ihre Leserinnen und Leser mitnimmt, ist für sie also zugleich sowohl eine Bastion von Geheimhaltung und Verschwiegenheit als auch von Erzählkunst und Fantasie. In Hoppes intellektuellem Kosmos begegnen sich Literatur und Religion darin, dass beide um Geheimnisse kreisen. Die Bibellektüre und die Gottesdienste ihrer Kindheit hat sie als magische Momente in Erinnerung – und als dauerhafte persönliche Inspiration. „Eine phantastische Batterie, aufgeladen mit Bildern, Texten und Tönen, von denen ich als Schriftstellerin bis heute zehre“, schreibt sie.

Felicitas Hoppe: „Fährmann, hol über!“ Herder.159 Seiten, 18 Euro.

Von Simon Benne