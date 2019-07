Herford

Davon träumen Künstler und Kuratoren: Dass ihre Kunst dem Betrachter den Boden unter den Füßen wegziehen möge, dass die Besucher in einen Taumel geraten, gar in eine andere Welt hineinfallen. Am Kunstmuseum Marta in Herford ist man diesem Traum jetzt recht nah gekommen. Zu Beginn des Rundgangs durch die Ausstellung „Haltung & Fall – Die Welt im Taumel“ können die Besucher (die das wollen) tatsächlich umfallen. Eine Podest, eine Gummimatte, ein Einweiser – und bitte: schon liegt der Besucher auf dem Rücken. So also geht Fallen.

Später können die Besucher auch ins Rutschen kommen. In einer Kammer hat Robert Barta 500.000 Stahlkugeln aus Kugellagern auf dem Boden geschüttet. Wer will, kann sich Holzbretter unter die Schuhe schnallen und über das Kugelmeer stakeln. Wild gestikulierend versuchen die Besucher zur Ausgangsposition zurückzufinden. Das ist lustig, lehrt auch vielleicht etwas über das Gefühl des Taumelns und über die Hilflosigkeit, die man empfindet, wenn es nichts gibt, an dem man sich festhalten könnte. Der Name der Installation „Limits of Control“ beschreibt recht genau, worum es hier geht.

Die Bühne als Schutzzone

Die Ausstellung zeigt nicht nur die „Welt im Taumel“ sondern vor allem, wie es ist, selbst zu taumeln. Den Zuschauern wird noch mehr als nur sportliche Betätigung abverlangt. Christian Falsnaes präsentiert seine Installation „Stage“, die aus einem Bühnenpodest und sechs Kopfhörern besteht. Wer will, kann sich einen der drahtlosen Kopfhörer aufsetzen, sich auf die Bühne begeben und dann den freundlichen aber bestimmt vorgetragenen Anweisungen, die nun ertönen, Folge leisten.

Es ist ganz erstaunlich zusehen, wie die Bühne hier als Schutzzone funktioniert. Die Mitspieler tun bereitwillig, was die Stimme ihnen befiehlt: Sie legen sich auf den Boden, krabbeln auf allen vieren über das Podest und rufen von Zeit zu Zeit lauthals „Ja“. Andererseits ist die Schutzzone der Bühne nicht grenzenlos. Der Aufforderung, die Kleidung abzulegen, kommen die meisten Besucher dann doch nicht nach.

Die Menschen führen aus, was Stimmen von Irgendwo ihnen befehlen und sie gehen dabei über Grenzen – allerdings nicht über alle. Das ist eine schöne Erkenntnis einer spannenden Ausstellung, die einem damit dann doch irgendwie Halt zu geben vermag.

„Haltung & Fall – Die Welt im Taumel“. Bis zum 6. Oktober im Marta, Goebenstraße 2–10, Herford. Weitere Informationen: www.marta-herford.de

Von Ronald Meyer-Arlt