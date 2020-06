„Am schlechtesten besucht“ – aber laut: Am Donnerstagabend war der Rapper Farid Bang auf der Bühne des Autokinos auf dem Schützenplatz zu Gast. Für die Gäste in den 200 Autos gab es lahme Witze über Frauen und am Ende des Konzerts die Möglichkeit zum Selfie mit dem 34-Jährigen.